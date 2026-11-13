스포츠 팬덤부터 AI 안경까지…소비자 접점 넓히는 패션업계

패션업계가 스포츠 팬덤과 게임 마니아를 겨냥한 마케팅부터 인공지능(AI) 기술을 접목한 신제품까지 소비자 접점 확대에 나서고 있다. 해외 시장 진출을 통한 사업 확장과 계절 수요에 맞춘 전략도 다변화하고 있다.

사진 = 삼성물산 패션부문 제공

13일 패션업계에 따르면 삼성물산 패션부문은 삼성라이온즈의 통산 9번째 한국시리즈 우승을 기념해 14일부터 22일까지 ‘삼성라이온즈 챔피언 페스타’를 진행한다. 12년 만의 우승을 기념해 주요 상품에 12% 할인 혜택을 제공하고, 일부 브랜드와 상품에는 최대 21% 할인을 적용한다.

이번 행사에는 빈폴, 갤럭시, 준지, 에잇세컨즈 등 자사 브랜드와 메종키츠네, 아미, 꼼데가르송, 띠어리, 토리버치 등 주요 수입 브랜드가 참여한다. 백화점과 가두점, 아울렛, 온라인 플랫폼 SSF샵에서 동시에 진행한다. 스포츠 구단의 우승을 패션 할인 행사와 연결해 팬덤과 일반 소비자를 함께 공략하는 전략이다.

사진 = 삼성전자 제공

삼성전자와 구글은 젠틀몬스터, 워비파커와 협업한 AI 안경 ‘인텔리전트 아이웨어’의 전체 라인업을 공개했다. 지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 공개된 제품은 구글의 AI 모델 제미나이를 탑재해 주변 사물과 환경에 관해 질문하고 음성으로 답변을 받을 수 있다.

전체 제품은 젠틀몬스터 16종과 워비파커 14종 등 총 30종이다. 약 41g의 가벼운 프레임에 1200만 화소 카메라와 개방형 스피커, 4개의 마이크 등을 적용했다. 주변 환경에 관한 정보를 확인하거나 외국어 메뉴를 번역하고, 회의 내용을 요약하는 등 다양한 기능을 지원한다. 국내에는 젠틀몬스터 제품만 출시되며 가격은 모델에 따라 65만~70만원이다. 정식 출시는 12월 10일이다.

무신사는 태국 유통기업 센트럴 마케팅 그룹(CMG)과 독점 유통 계약을 체결하고 현지 시장에 진출한다. 필리핀과 인도네시아, 베트남, 말레이시아에 이은 다섯 번째 동남아시아 진출이다.

양사는 무신사 스탠다드를 중심으로 태국 주요 상권에 오프라인 매장을 열고 현지 소비자 취향에 맞춘 상품과 마케팅 전략을 추진할 계획이다. CMG는 패션과 뷰티 등 30개 이상의 글로벌 브랜드를 운영하는 기업으로, 센트럴 리테일의 현지 유통망을 활용해 브랜드 인지도를 높인다는 구상이다. 무신사에 따르면 올해 상반기 태국 글로벌 스토어 거래액은 전년 동기 대비 26% 증가했다.

게임 팬덤을 겨냥한 한정판 상품 경쟁도 이어지고 있다. 한정판 거래 플랫폼 크림은 라이엇 게임즈의 트레이딩 카드 게임(TCG) ‘리프트바운드’ 관련 상품 2종의 구매 응모를 13일부터 시작했다.

상품은 ‘2025 월드 챔피언 T1 플레이어 번들’과 ‘2026 월드 챔피언십 세트’다. 앞서 크림에서 판매된 ‘K/DA 쿠튀르 컬렉션’은 지난달 27일 공개 10초 만에 매진됐으며, 최고 거래가는 41만9000원으로 발매가의 2배 이상을 기록했다. 게임 세계관을 활용한 한정판 상품이 팬덤의 수집 수요를 끌어내고 있다.

‘스노우 뮬’을 착용한 노스페이스 홍보대사 박보검. 노스페이스 제공

겨울철을 앞두고 아웃도어업계는 보온성과 디자인을 결합한 방한화 신제품을 선보이고 있다.

영원아웃도어의 노스페이스는 대표 방한화 ‘부띠’와 ‘뮬’을 중심으로 윈터 슈즈 컬렉션을 출시했다.

2009년 처음 선보인 부띠는 구스 다운 충전재와 메리노 울 안창을 적용해 보온성과 착화감을 높였다. 겨울철 눈길과 빙판길에서 접지력을 높이는 특수 밑창도 사용했다. ‘스노우 뮬’과 ‘눕시 뮬’은 간편한 착화 방식과 재활용 소재를 활용한 충전재 등을 특징으로 내세웠다. 키즈 방한화도 함께 출시해 가족 단위 소비자를 겨냥했다.

패션업계가 스포츠와 게임 팬덤, 인공지능 기술 등으로 소비자 접점을 넓히는 가운데 겨울철 기능성 제품을 둘러싼 경쟁도 본격화하고 있다.

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