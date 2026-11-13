“지역 산업 세계화 시동”... 대구한의대, 산∙학∙연∙관 협력 본격화

대구한의대학교가 한의학, 바이오헬스, K-뷰티(미용), 식품 등 경북 지역 주력 산업을 기반으로 한 산∙학∙연∙관 협력 생태계 조성과 글로벌 시장 진출을 위해 본격적인 행보에 나섰다.

대구한의대는 13일 대구 메리어트호텔에서 제1회 ‘케이 메디(K-MEDI) 실크로드’ 비즈니스 인사이트 조찬 포럼을 개최했다. ‘K-MEDI 실크로드’는 대구한의대가 교육부 ‘글로컬대학30’ 사업을 토대로 추진 중인 한의학 기반 지역 산업의 세계화 및 글로벌 가치사슬 구축 프로젝트다. 이번 포럼은 대학과 지원기관, 산업 클러스터(기업)를 연결하는 협력 네트워크를 다져 실질적인 비즈니스 협력과 공동 성과를 창출하기 위해 마련됐다.

13일 변창훈 총장이 ‘제1회 K-MEDI 실크로드’ 비즈니스 인사이트 조찬 포럼에 참석해 인사말을 하고 있다. 대구한의대학교 제공

이날 행사에는 변창훈 총장과 박수진 산학부총장, 박수진 산학부총장, 남미경 교학부총장, 강지웅 산학협력단장을 비롯해 이철훈 대구본부세관장, 이재훈 에코프로파트너스 대표 등 대학과 유관 기관 및 기업 관계자 50여명이 참석했다.

변 총장은 인사말을 통해 “지역 기관과 기업, 대학의 협력과 연대는 ‘K-MEDI 실크로드’ 비전 실현을 위한 핵심 원동력”이라며 “앞으로 대학이 지역과 세계를 잇는 혁신의 중심으로 성장해 K-MEDI 산업을 확산하고, 지속 가능한 미래와 글로벌 가치를 창출해 나가겠다”고 강조했다.

13일 김난도 서울대 명예교수가 ‘글로벌 트렌드와 기술혁신’을 주제로 강연을 하고 있다. 대구한의대학교 제공

이어 기조 강연자로 나선 김난도 서울대 명예교수는 ‘글로벌 트렌드와 기술혁신’을 주제로 2027년 10대 소비 트렌드 키워드를 제시했다. 김 교수가 꼽은 키워드는 △권태 사회 △라이프 투자수익률(ROI) △폼팩터 시프트 △해봄경제 △저장인류 △바이브 워킹 △리:텐션(Retention) 전략 △휴먼엣지 △하프시그널 △안목자본 등이다.

김 교수는 내년 글로벌 기술 변화의 중심축이 인공지능(AI)임에도 10대 키워드 전면에 ‘AI’라는 단어가 빠진 점에 주목했다. AI가 스마트폰처럼 신기술을 넘어 일상에 스며든 ‘범용 필수재’ 단계에 진입하면서, 대중의 관심이 ‘AI 활용 여부’에서 ‘AI가 바꾼 세상 속 인간의 역할’로 이동했다는 분석이다.

13일 변창훈(가운데) 총장을 비롯해 대학, 지원기관, 기업 등 참석자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구한의대학교 제공

그는 “생성형 AI와 숏폼 콘텐츠, 사회관계망서비스(SNS)가 쉴 새 없이 새로운 자극을 쏟아내는 환경이 역설적으로 대중의 더 빠른 싫증을 부른다”고 진단했다. 그러면서 “기업 역시 제품의 형태를 바꾼 신제품(폼팩터 시프트)을 선보이거나 기존 고객을 묶어두는 전략을 고민해야 한다”고 조언했다.

이 밖에도 김 교수는 투자 개념이 일상으로 확장된 ‘라이프 ROI’, AI가 실행 비용을 낮추면서 완벽한 준비 대신 일단 시도해 시장 반응을 살피며 수정하는 ‘해봄경제’의 부상 , 모든 기록을 남기려는 ‘저장인류’ 현상이 두드러질 것으로 내다봤다. 특히 저성장 기조 고착화에 따라 신규 고객 유치보다 단골을 지키는 ‘리:텐션 전략’의 중요성과 AI로 아이디어를 손쉽게 구현하는 시대의 핵심 경쟁력으로 ‘안목자본’을 꼽았다. 김 교수는 “먼저 시도하고 고객 반응을 살핀 뒤, 안목을 발휘해 고쳐 나가는 사람과 기업만이 살아남을 것”이라고 역설했다.

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