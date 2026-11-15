부산 식수원 확보 35년째 헛바퀴…낙동강 의존 언제까지

1991년 낙동강 페놀 오염사고 이후 35년이 지났지만 부산의 맑은 물 확보 사업은 여전히 답보 상태다. 부산시가 취수원 다변화와 대체상수원 확보를 추진해 왔지만 주민 반발과 관계기관 협의, 정책 변경 등이 맞물리면서 가시적인 성과를 내지 못하고 있다. 장기간 지연된 사업의 원인을 점검하고 부산시가 주도적으로 대안을 마련해야 한다는 지적이 나왔다.

부산시의회 복지환경위원회 최종원 의원(사진·국민의힘·사하구2)은 13일 부산시 물정책국 행정사무감사에서 취수원 다변화 사업의 장기 지연과 실효성 문제를 집중적으로 제기했다.

최 의원은 “1991년 낙동강 페놀 오염사고 이후 대체상수원 확보를 추진했지만 35년이 지난 지금까지 시민들이 체감할 성과가 없다는 것은 심각한 문제”라며 “사업 지연이 주민 반대나 정부와의 협의 때문인지, 부산시의 정책적 대응과 추진 의지가 부족했던 것은 아닌지 점검해야 한다”고 지적했다.

특히 정부가 기존 강변여과수와 댐용수 중심의 취수원 다변화 정책에서 복류수 중심으로 공급방식을 전환하는 데 우려를 나타냈다. 복류수는 하천 바닥의 모래와 자갈 등 하상 퇴적층을 통과한 물을 취수하는 방식으로, 퇴적층에 축적될 수 있는 중금속 등 미량유해물질에 대한 안전성 검증이 필요하다는 것이다.

최 의원은 “복류수 중심 공급방식이 부산의 상수원 확보에 적합하다고 판단한 구체적인 근거를 명확히 해야 한다”며 “미량유해물질에 대한 안전성 검증이 반드시 선행돼야 한다”고 강조했다.

특히 취수원 다변화 사업이 2028년 하반기 이후 기본·실시설계에 들어갈 예정이어서 실제 대체상수원 공급까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 만큼, 그동안 미량유해물질 검출과 수질오염 사고에 대비한 대응체계 마련이 시급하다고 지적했다.

또 연간 190억원에 달하는 낙동강 원수 구입비에 비해 수질 악화에 따른 정부의 원수 구입비 지원은 약 10억원에 그치는 만큼 지원 확대를 위한 적극적인 대응도 주문했다.

최 의원은 “안전한 먹는 물은 시민의 기본적인 권리이자 국가와 지방정부가 책임져야 할 중요한 공공서비스”라며 “정부 정책의 변화만 기다릴 것이 아니라 부산시가 주도적으로 대안을 마련해 시민이 안심하고 마실 수 있는 맑은 상수원을 확보해야 한다”고 강조했다.

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