“‘징계를 위한 징계’란 의심 지울 수 없어”… 조경태, ‘당원권 정지’ 징계 불복

국민의힘 조경태 의원은 13일 당 중앙윤리위원회가 자신에게 내린 ‘당원권 정지’ 징계에 대해 효력정지 가처분 신청과 징계무효 소송 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

조 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “결론을 정해 놓고 진행한 ‘징계를 위한 징계’였다는 의심을 지울 수 없다”라며 이같이 말했다.

국민의힘 조경태 의원. 뉴시스

조 의원은 “지난 11일 현직 윤리위원이 실명으로 올 1월부터 8월까지 이어진 징계가 ‘조작 징계’였다는 양심선언을 했다”며 “이에 대해 바로잡을 권한과 책임을 가진 당대표가 그 책임을 법원으로 넘긴다니 당대표의 말대로 저도 법원의 판단을 받겠다”고 말했다.

조 의원은 진상 조사를 위한 독립적인 위원회 구성을 요구했다. 그는 “조작 징계 의혹에 대한 독립적인 진상 조사를 위한 ‘조작 징계 의혹 진상조사위원회’를 즉각 구성하라”며 “조작 징계가 드러날 경우 장동혁 대표를 포함한 지도부는 즉각 사과하고 사퇴하라”고 촉구했다.

국민의힘 윤리위는 지난 8월 조 의원에게 당원권 정지 2년 6개월의 중징계 조치를 내렸다. 야당 몫 국회부의장 선출 과정에서 당내 경선에 낙선한 조 의원이 다른 당 의원들에게 박덕흠 의원을 부의장으로 뽑아서는 안된다고 말하는 등 해당 행위를 했다는 이유에서다.

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