광주교통공사, 인권경영시스템 첫 인증 획득…익명 신고 채널 신설

광주교통공사가 인권침해 예방과 피해자 보호를 위한 관리체계를 구축한 성과를 인정받아 인권경영시스템(HRMS) 인증을 처음으로 획득했다.

중소벤처기업인증원(KOSRE)은 광주교통공사가 인권경영 정책 수립부터 인권 리스크 관리, 피해 구제 절차, 교육 등 전반에 걸친 운영체계를 인정받아 인권경영시스템 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

엄 원장(왼쪽에서 세 번째)과 문 사장(네 번째) 등이 HRMS 인증 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 인증원 제공

인권경영시스템 인증은 유엔 세계인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인을 기반으로 조직의 인권경영 체계 구축 수준과 법규 준수 여부, 인권침해 위험 관리 및 개선 활동 등을 종합적으로 평가하는 제도다.

광주교통공사는 올해 처음으로 사전 인권영향평가를 도입해 사업 추진에 앞서 이용 시민과 작업자에게 발생할 수 있는 인권침해 위험 요인을 점검하고, 평가 결과를 사업 추진 과정에 반영했다.

또 인권침해 실태조사에서 제기된 신고자와 피해자의 익명성 보장 요구를 반영해 외부 익명 신고 채널을 신설했다. 노사가 공동으로 인권침해 근절 다짐 선언식을 개최하는 등 인권 보호 체계를 강화한 점도 높은 평가를 받았다.

문석환 광주교통공사 사장은 “인권경영은 인증 획득 자체보다 일상 업무와 조직문화 속에서 실천하는 것이 중요하다”며 “인권침해 예방과 피해자 보호 및 구제 절차를 강화해 누구나 존중받는 조직문화를 만들겠다”고 말했다.

엄진엽 중소벤처기업인증원장은 “광주교통공사가 인권경영에 대한 책임성과 신뢰성을 대외적으로 인정받은 의미 있는 사례”라며 “공공부문의 인권경영 확산에 선도적인 역할을 하길 바란다”고 밝혔다.

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