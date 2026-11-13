최원영 한유원 신임 대표 취임…“국가대표 마케팅 정책 전문기관 도약”

한국중소벤처기업유통원(한유원) 제14대 대표이사에 최원영 전 중소벤처기업부 소상공인정책실장이 취임했다.

한유원은 13일 서울 목동 사옥에서 최 신임 대표이사의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

최원영 한유원 대표이사

최 대표는 1998년부터 약 28년간 중기부에서 근무하며 수출·금융·판로 등 중소벤처기업과 소상공인 지원 정책을 담당했다. 글로벌성장정책관과 소상공인정책실장 등을 역임했으며, 서울대 기계공학과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 테크노경영MBA 석사, 미국 콜로라도대에서 행정학 석사 학위를 취득했다.

최 대표는 이날 취임사에서 “한유원을 대체 불가능한 국가대표 마케팅 정책 전문기관으로 만들겠다”고 밝혔다.

이를 위해 △핵심 기능 중심의 기관 정체성 재정립 △지속 가능한 경영체계 마련 △마케팅 기능 변화를 통한 정책 역할 강화 △일 잘하고 일하기 좋은 조직 조성 등 4대 추진 방향을 제시했다.

특히 성장 가능성이 높은 중소기업과 제품을 발굴해 실질적인 판매 성과로 연결하는 맞춤형 지원을 강화하고, 공공구매 제도가 스타트업과 벤처기업 등 혁신기업의 성장 발판이 될 수 있도록 정책 기능을 확대하겠다고 강조했다.

최 대표는 “한유원의 판로지원은 기업이 결실을 맺고 지속적으로 성장하도록 돕는 역할로, 중소기업과 소상공인에게는 생명줄과도 같다”며 “현장에서 임직원과 함께 발로 뛰며 기업의 어려움을 해결하는 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

한유원은 1995년 설립된 중소기업 판로지원기관으로, 중소기업 마케팅 지원과 소상공인 판로 확대 사업 등을 수행하고 있다.

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