韓총리 “AI 안경 부정행위 의혹, 수사의뢰 하겠다”…세무사 수석 논란 겨냥

수능 시험장에는 AI 안경 전담인력 배치
올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 인공지능(AI) 스마트 안경을 이용해 부정행위를 했다는 의혹이 확산하는 가운데, 한성숙 국무총리가 13일 관련 의혹에 대해 수사를 의뢰하겠다고 밝혔다.
한 총리는 이날 오전 엑스(X)에서 “최근 의혹이 제기된 사례는 수사 의뢰를 포함해 철저히 조사하여 의혹을 해소하기 위해 최선을 다하겠다”며 “부정행위가 확인되면 그에 상응하는 책임이 반드시 따르도록 하겠다”고 말했다.
한 총리는 “최근 AI 스마트 안경을 이용한 시험 부정행위에 대한 국민 여러분의 우려를 엄중하게 받아들이고 있다”며 “성실하게 노력해 온 수험생들의 공정한 기회를 침해하는 중대한 문제”라고 했다.
다음 주 대학수학능력 시험에서도 부정행위 방지를 위해 철저히 대비하겠다고 밝혔다. 한 총리는 “시험장마다 스마트 안경 전담인력을 배치하고, 교육부·시도교육청 상황실과 연계해 신속히 대응하겠다”며 “부정행위가 적발되면 시험 무효와 응시자격 박탈은 물론, 고발·수사 의뢰까지 엄정하게 대응하겠다”고 했다.
부정행위 완전 근절을 위한 범정부 대책도 마련한다. 한 총리는 “국가시험 관리체계 전반을 점검하여 스마트기기를 악용한 부정행위가 완전히 근절될 수 있도록 범정부 대책을 조속히 마련하겠다”며 “모든 수험생 여러분이 시험에만 집중할 수 있도록, 정부가 끝까지 살피겠다”고 했다.
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