김진아 외교 2차관, 방미…美국무부 경제차관과 공급망 등 논의

김진아 외교부 2차관이 미국을 방문해 한미 경제안보 협력 강화 방안을 논의한다. 미국 중간선거 이후 의회 구도 변화에 대응해 현지 학계와의 접촉을 늘리는 등 한·미 관계에 대한 지지 기반 확대에도 나선다.

13일 외교부는 김 차관이 오는 15일부터 18일까지 미국을 방문해 16일 제이컵 헬버그 미 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관과 양자회담을 가질 예정이라고 밝혔다. 양측은 이번 회담에서 공급망 강화 등 경제안보 분야 협력과 상호 호혜적인 무역·투자 증진을 위한 양국 간 협력 방안을 논의할 예정이다.

김 차관은 17일 ‘한·미 경제안보와 산업역량 강화’를 주제로 열리는 제10차 한미 민관합동 경제포럼에도 참석한다. 조선·에너지 분야를 중심으로 한·미 경제협력 강화 방안에 대한 기조연설을 할 계획이다.

아울러 미국 중간선거 이후 재편된 의회 구도 속에서 한·미 관계에 대한 미국 내 지지 기반을 넓히기 위한 대외접촉 활동도 진행한다. 현지 학계 인사들과 만나 한·미 경제안보 협력의 중요성을 설명하고 관련 의견을 교환할 예정이다.

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