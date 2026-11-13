서대문구, 북아현4구역 재개발 조합 설립 인가…359세대 공급한다 [지금 우리 동네는]

구 “민선 9기 들어 사업 추진 속도”
서울 서대문구가 역세권인 북아현4구역 재개발 사업 조합 설립을 인가했다. 지난해 7월 재정비촉진구역으로 지정된 지 1년 4개월 만이다.
13일 구에 따르면 구는 전날 북아현4재정비촉진구역 도시정비형 재개발 정비 사업 조합 설립을 인가했다.
이에 따라 지하철 2호선 아현역 인근 북아현동 221-7번지 일대 7298.5㎡ 대상지엔 최고 30층, 장기전세주택 포함 359세대 규모의 공동주택과 근린생활시설 등이 들어서게 된다.
민선 9기 출범 이후 북아현4구역 조합 설립 절차가 빠르게 진행됐다. 조합 설립 인가 신청부터 인가까지 두 달가량 소요됐다고 구는 강조했다.
북아현4구역은 사업 시행 계획 인가를 위한 통합 심의 준비에 들어간다. 이후 사업 시행 계획 인가, 관리 처분 계획 인가 등 관련 절차를 밟아 재개발 사업이 이뤄질 예정이다.
박운기 서대문구청장은 “현장의 어려움을 듣고 사업이 원활히 진행될 수 있도록 필요한 행정절차를 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.
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