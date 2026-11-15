손등 입맞춤 하나에 담긴 사랑과 이별...한마디 말도 없이 사랑과 이별 보여준 노이마이어의 ‘카멜리아 레이디’

정인(情人)의 부친 무슈 뒤발이 찾아왔다는 소식에 마르그리트는 옷매무새를 가다듬고 시골 별장 정원 탁자 앞에 앉아 기다린다. 굳은 표정으로 다가온 손님에게 마르그리트가 내민 건 입맞춤을 청하는 손등. 그러나 외면당해 허공에 머물던 손을 마르그리트는 이내 거둬들인다. 이별을 요구하는 아버지의 단호한 몸짓과 사랑을 인정해 달라고 간구하는 마르그리트의 손짓이 맞부딪히며 둘의 실랑이는 어느 순간 파드되(2인무)가 된다. 마르그리트의 춤은 결국 바닥에 무릎을 꿇고 고개를 숙인 채 뒤발을 향해 한 손을 내미는 간절한 청원으로 끝난다. 그럼에도 뒤발은 코트를 건네받아 정원을 나선다. 그러다 끝내 발길을 돌려 마르그리트에게 다가가 손등 입맞춤을 건넨다.

존 노이마이어의 ‘카멜리아 레이디’ 2막에서 마르그리트(한나래)와 아르망의 아버지 무슈 뒤발(이재우)이 이인무를 펼치고 있다. 국립발레단 제공

거부에서 연민으로 기우는 완고한 부친의 마음과 사랑을 내려놓아야 하는 여인의 비애가 대사 한마디 없이 생생하게 전해진다. 드라마 발레의 정수다.

국립발레단이 지난해 초연한 ‘카멜리아 레이디’를 10일 서울 예술의전당 오페라극장 무대에 다시 올렸다. 안무가 존 노이마이어가 무용이라는 장르를 넘어선 걸출한 창작자이자 연출가임을 여실히 보여주는 작품이다. ‘철없는 귀공자와 창부의 이루어질 수 없는 사랑’이라는 상투적인 화류계 비사가 무대 위에서 애절한 사랑 이야기로 피어난다. 촘촘하게 엮은 서사와 대사 이상의 표현력을 지닌 안무, 물 흐르듯 끊기지 않는 무대 연출 덕분이다. 그만큼 구현하기 까다로운 작품을 국립발레단은 아시아 발레단 최초의 전막 공연이었던 초연에 이어 올해도 유감없이 소화해냈다.

노이마이어 연출력을 잘 보여주는 건 정교한 구조다. 막이 오르면 세상을 떠난 마르그리트의 유품이 경매에 부쳐진 저택이 펼쳐진다. 정신없이 뛰어든 아르망이 쓰러지면서 이야기는 아르망과 그 아버지의 회상, 마르그리트가 남긴 일기를 오가며 과거로 거슬러 오른다. 여기에 극중극으로 끼워 넣은 발레 ‘마농 레스코’가 마르그리트의 운명을 비추는 수정구슬 역할을 한다. 겹겹이 쌓이는 서사를 하나로 엮는 건 쇼팽의 음악. 첫 장면 경매장의 정적을 깨는 피아노 몇 마디로 처음 들린 선율은 2막 화이트 파드되에서 온전히 울려 퍼지고, 홀로 숨을 거두는 마르그리트 곁에서 잦아든다. 공연 내내 쇼팽을 들려준 피아니스트 미할 비알크·박종화의 아름다운 연주는 단조의 어두운 울림을 통해서도 드라마의 결을 한층 깊게 했다.

춤을 위해 쓰인 발레 음악이 아니라 쇼팽의 협주곡과 독주곡을 엮은 음악인 만큼 무용수의 움직임과 맞물리게 하는 지휘자의 몫이 크다. 빈 국립발레단에서도 이 작품을 지휘한 마르쿠스 레티넨은 국립심포니오케스트라를 이끌고 무용수들의 호흡을 놓치지 않으며 무대와 한 몸처럼 움직이는 데 성공했다.

‘카멜리아 레이디’에서 극중극으로 등장하는 발레극 ‘마농 레스코’의 주인공 마농(박슬기)이 데 그리외(박종석)와 춤을 추고 마르그리트(한나래)가 이를 지켜보고 있다. 국립발레단 제공

이번 공연에서 가장 빛난 대목도 바로 이 2막 장면이었다. 개막 공연에서 지난해에 이어 무슈 뒤발로 나선 이재우는 아들의 앞날을 지키려는 아버지의 완고함과 마르그리트의 진심 앞에서 흔들리는 마음을 단단한 춤과 연기로 오롯이 전했다. 무대 위 사건이 경매장의 현재에서 되짚는 회상임을 일깨우듯, 공연의 대부분을 무대 왼쪽에 동상처럼 미동 없이 앉아 있는 고역도 묵묵히 견뎌냈다.

이 작품의 또 다른 주역은 1·2·3막에 모두 등장하는 마농이다. 지난해 프뤼당스로 무대에 생기를 불어넣었던 박슬기가 10일 무대에선 마농을 맡아 특유의 연기력으로 서정을 극대화했다.

특히 2막에서 마르그리트의 상상 속에 나타난 마농은 그와 짧은 2인무를 춘다. 박슬기의 마농과 한나래의 마르그리트는 거울을 사이에 둔 듯 한 치의 어긋남 없는 ‘섀도 댄스’를 펼쳤다. 한쪽의 움직임이 다른 쪽에서 되살아나는 듯한 춤이었다. 마르그리트가 1막 극장 객석에서 남의 이야기로 바라보던 마농의 삶이 어느새 자신의 미래가 되어 눈앞에 선 순간처럼 보였다. 작품 후반으로 갈수록 두 여인의 운명이 겹쳐지는 구조를 이 춤이 선명하게 예고했다.

두 주역의 감정이 집중되는 파드되는 마르그리트의 드레스 색에서 이름을 딴 1막 퍼플, 2막 화이트, 3막 블랙 등 세 차례다. 마르그리트와 아르망으로 나선 한나래·곽동현은 초연 때도 호흡을 맞춘 사이다. 하지만 1·2막 파드되는 두 주역이 제 기량을 온전히 펼치지 못한다는 인상을 줬다. 선이 굵고 에너지의 진폭이 큰 한나래의 춤을 받쳐 주기에 곽동현의 리프트가 다소 버거워 보이는 순간이 있었다. 두 사람이 함께 빚어내야 할 흐름이 충분한 에너지를 만들어내지 못한 듯하다.

‘카멜리아 레이디’ 중 마르그리트 역의 한나래. 국립발레단 제공

3막 블랙 파드되에 이르자 분위기가 달라졌다. 두 사람 사이에 여유가 생기고 호흡은 훨씬 긴밀해졌다. 오해·질투·상처를 지나 다시 마주한 두 연인의 감정처럼 춤도 한층 거칠고 자유롭게 뻗어 나갔다.

노이마이어의 무대에서는 주인공만 이야기를 만드는 것이 아니다. 중앙에서 군무가 펼쳐지는 동안 무대 가장자리에서는 누군가 만나고 구애하고 헤어진다. 한 폭의 풍경화를 들여다보듯 시선을 옮길 때마다 또 다른 이야기가 진행되고 있다. 장면이 바뀔 때도 흐름을 끊는 대신 인물과 세트, 군무가 정교한 기계 장치처럼 맞물려 다음 장면을 밀어낸다. 이번 재공연에서도 국립발레단은 안정적으로 앙상블의 힘을 보여줬다.

‘카멜리아 레이디’의 두 주역 한나래와 곽동현이 파드되를 추고 있다. 국립발레단 제공

올해 무대는 개막 전부터 순탄치 않았다. 초연 개막 무대의 주역 조연재와 객원 주역으로 초청된 알리나 코조카루가 잇달아 부상으로 하차했다. 출연진 최종 결정권을 쥔 노이마이어의 판단에 따라 개막 엿새 전 회차별 캐스팅이 전면 재조정됐다. 그럼에도 국립발레단은 이 고난도 작품을 큰 흔들림 없이 무대에 올렸다.

‘카멜리아 레이디’ 공연은 현역 시절 마르그리트로 브누아 드 라 당스를 받은 강수진 전 단장이 취임 때부터 숙원으로 꼽아 온 일이자 12년 재임 동안 남긴 큰 유산이다. 김주원 단장 취임 뒤 처음 오른 이번 무대는 그 유산이 국립발레단의 레퍼토리로 뿌리내리고 있음을 보여줬다.

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