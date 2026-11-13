“나눌수록 따뜻해져요”…충무아트센터서 ‘나눔바자페스타’ 개최 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

13일 서울 중구 충무아트센터에서 열린 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’에서 시민들이 의류와 생활용품 등을 살펴보고 있다.

의류와 생활용품 등의 판매 수익금 전액을 어려운 이웃에게 기부하는 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’가 13일 서울 중구 충무아트센터 광장과 1층 로비에서 열렸다.

행사는 주민이 함께하는 나눔 퍼포먼스로 문을 열었다. 이어 카운트다운에 맞춰 ‘나눔박스’를 열며 따뜻한 겨울나기의 출발을 알렸다. 주민들은 행사장에서 플리마켓인 ‘가지가지 마켓’을 열었다. 준비해 온 물건을 판매하고 수익금의 10% 이상을 기부한다.

신당종합사회복지관, 중구자원봉사센터와 아름다운가게도 판매 부스를 마련했다. 중림종합사회복지관과 중구시니어클럽의 어르신 일자리 참여자들은 전통주 ‘약현’과 ‘거북선토스트’를 선보인다. 서울중구자원봉사협의회는 캘리그래피 굿즈를 판매했다.

13일 서울 중구 충무아트센터에서 열린 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’에서 시민들이 나눔 페스티벌 개막을 지켜보고 있다.

13일 서울 중구 충무아트센터에서 열린 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’에서 시민들이 의류와 생활용품 등을 살펴보고 있다.

주민은 기업과 상인들이 함께 채운 ‘빵빵한 나눔플렉스존’에서 알뜰한 쇼핑을 즐길 수 있다. 올해는 10개 기업이 새롭게 합류했다. 이마트 본사, 영원무역, 남대문시장 아동복연합회, 동대문주말합상우회 등이 후원한 의류, 주방용품, 뷰티·잡화 등을 저렴한 가격에 살 수 있다. 새로 합류한 샘표와 CJ제일제당의 식료품도 만날 수 있다.

김길성 구청장은 “올해는 더 많은 주민이 가까운 곳에서 나눔을 즐기고 저마다의 방식으로 참여할 수 있도록 알차게 준비했다”며 “장바구니에는 즐거움을 담고 이웃에게는 따뜻한 마음을 전하는 나눔 축제에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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