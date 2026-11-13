코이카 신임 이사장에 오현주 전 국가안보실 제3차장

오현주 전 국가안보실 제3차장이 한국국제협력단(KOICA·코이카) 신임 이사장에 임명된다.

13일 외교부는 오 전 차장을 오는 16일 코이카 신임 이사장으로 임명할 예정이라고 밝혔다. 코이카는 정부의 대외 무상원조 사업을 전담하는 외교부 산하 기관이다.

오현주 전 국가안보실 제3차장. 외교부 제공

오 신임 이사장은 고려대 서문학과를 졸업하고 제28회 외무고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 외교부 개발협력국장과 주유엔 차석대사 등을 지내며 개발협력과 다자외교 분야에서 경력을 쌓았다.

2023년 1월에는 한국 최초의 여성 주교황청 대사로 부임했으며, 지난해 6월 국가안보실 제3차장에 발탁됐다.

외교부는 오 신임 이사장이 “코이카의 비전인 '보편적 가치와 상생의 국익을 추구하는 선도적 글로벌 개발협력기관'을 구현하고 대한민국 무상원조 통합 플랫폼으로서 코이카의 역할을 확립·발전시켜 나갈 것”으로 기대한다고 밝혔다.

코이카 이사장의 임기는 3년이며, 공모와 임원추천위원회 심사 등을 거쳐 선임된다. 임기 만료 후에는 1년 단위로 연임할 수 있다.

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