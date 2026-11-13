李대통령, 주식시장 개혁기구 만든다 …“강력히 밀어붙여야”

이재명 대통령이 13일 자본시장 개혁 과제를 전담할 고위급 기구 구성을 지시했다.

이 대통령은 이날 오전 한국거래소에서 주재한 ‘자본시장 정책 간담회’에서 “자본시장에 특화해서 해야 할 게 너무 많은 것 같다. 실태 조사, 의견 취합도 하고 과제들을 뽑아내서 제가 직접 보고받을 수 있는 기구를 하나 만들었으면 좋겠다”며 “국회, 증권거래소와 민간 투자기관, 협회도 참여하는 기구를 하나 만들자”고 했다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “제가 작년에 실수한 것 같다”며 “개혁 전담기구를 만들어 강력하게 밀어붙였어야 하는데, 너무 쉽게 잘 되는 것 같아 방심했던 측면이 있다”고도 했다.

인수합병(M&A)을 활성화해야 한다는 입장도 밝혔다. 이 대통령은 “정부 입장에서는 M&A를 활성화해야 한다”며 “(주식시장이) 비정상적으로 저평가되고 있는 문제를 해결하려면 일단 M&A를 대대적으로 활성화해야 전체 파이가 커진다”고 말했다. 이어 “성장 우선이냐 분배 우선이냐는 논리하고 비슷하게 돼가는데, 저는 욕을 먹더라도 파이를 키우는 쪽”이라며 “M&A를 활성화해 시장 전체가 정상화돼야 모든 주주가 혜택을 본다는 데 가깝다”고 했다.

대주주가 지분을 과도하게 보유해 사실상 개인 회사처럼 운영되는 기업은 퇴출 대상이라고 지적했다. 이 대통령은 “상장에 따른 이익은 다 누리며 사실상 독점 경영하는 것은 못 하게 해야 하는 것 아니냐”며 “예를 들어 (지분을) 50% 넘게 갖고 있는데 시장 유통 주식은 10%도 안 되고, 70% 가지고 있는 것도 있는 것 같은데 그런 거는 퇴출해야 되는 거 아닌가”라고 반문했다. 정은보 한국거래소 이사장은 “상장 당시에는 현재 일반주주의 지분을 20% 정도 요구하고 있다”며 “상장 후 여러 사유로 대주주 지분율이 높아져 80% 가까이 되는 경우도 있다”고 설명했다.

이 대통령은 “대주주 지분율이 절반을 넘어 경영권 경쟁이 불가능하게 돼 있다든지, 실질적으로 개인 회사 비슷하게 운영되는 거는 퇴출 방안을 검토해 달라”고 했다.

이억원 금융위원장은 “상장유지 조건에 분산 요건이 있다”며 “부족하거나 활성화되지 않는 부분이 있는지 함께 살펴보겠다”고 답했다.

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