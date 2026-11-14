국가법령정보센터 새 단장…화면 구성 단순화

법제처가 법령정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 국가법령정보센터 누리집을 개편해 새로운 서비스를 제공한다.

법제처는 14일 화면 구성을 단순화하는 등 접근성과 편의성을 높인 국가법령정보센터 서비스를 개시했다고 밝혔다. 국가법령정보센터는 법령, 행정규칙, 자치법규, 판례·해석례 등 다양한 법령정보를 통합 제공하고 있다.

법제처는 이용자의 관점에서 화면과 메뉴 구성을 전반적으로 재설계하고, 웹 접근성과 모바일 이용 편의성을 함께 개선하는 데 주력했다.

앞서 국가법령정보센터에서 제공하는 기능과 데이터가 늘어나면서 메뉴가 복잡해지고 글씨가 작아지는 등 이용자가 서비스를 이용하는 데 불편함을 겪고, 필요한 정보를 쉽게 찾기 어렵다는 의견이 제기돼 왔다.

이에 법제처는 이용자가 원하는 법령정보를 더 빠르게 찾을 수 있도록 복잡했던 메뉴를 알기 쉽게 정리하고 불필요한 버튼을 삭제했다. 아울러 노인, 시각장애인 등의 이용 편의를 개선하기 위해 스크린리더(화면 낭독 프로그램)의 호환성을 강화하고 화면의 색상 대비를 높였다.

아울러 스마트폰과 태블릿 등 접속기기에 맞춰 모바일 환경에서도 화면 구성이 자동으로 최적화되는 반응형 웹 기술을 적용해, 작은 모바일 화면에서도 법령정보를 한눈에 확인할 수 있게 했다.

조원철 법제처장은 “이번 개편은 그동안 쌓아온 법령정보의 가치는 지키면서 국민 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 개선한 것”이라며 “전문가는 물론, 법을 처음 찾는 국민과 디지털 기기 이용이 어려운 분들까지 누구나 불편함 없이 법령정보를 활용할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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