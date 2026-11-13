‘분기 순익 1조·자본비율 2위’ 성과 통했다…정진완 우리은행장 1년 연임

정진완 우리은행장 임기가 내년 말까지 1년 연장된다.

우리금융지주는 13일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 개최해 차기 우리은행장 후보로 정진완 현 행장을 추천했다고 밝혔다. 정 행장 선임은 이달 말 예정된 은행 주주총회를 거쳐 최종 확정된다.

정진완 우리은행장. 우리금융그룹 제공

1968년생인 정 행장은 포항제철고와 경북대 법학과를 졸업하고 1995년 입행해 본점영업부 본부장, 중소기업그룹 부행장 등을 거쳐 지난 2025년 1월 취임했다.

이번 결정에는 자추위가 수립했던 승계원칙에 따라 은행장 신규 선임 시 ‘2+1년’ 임기 운영 원칙이 반영됐다. 기본 임기 2년 만료 시점에서 경영성과를 점검해 추가 1년 임기 여부를 판단하는 방식이다. 자추위는 지주사 내부 리뷰와 은행 임원후보추천위원회(임추위), 외부 전문기관 등의 검증과 논의 절차를 거쳤다고 밝혔다. 재무 실적 점검에 더해 은행장 인터뷰, 외부 전문기관의 리더십 평판조회 등을 검토하고, 재임 기간 달성한 성과와 향후 경영 연속성 및 부여된 과제의 지속 실행 가능성 등을 집중적으로 논의했다고 덧붙였다.

정 행장은 △자본비율 개선을 통한 수익성 회복 △삼성월렛 등 플랫폼사업 확장 △생산적·포용금융의 원활한 추진 △인공지능(AI) 데이터센터 등 미래대응능력 제고 등 성과를 인정받았다.

정 행장은 지난해 취임 당시 경쟁은행 대비 열위였던 보통주자본비율을 시중은행 2위 수준으로 끌어올렸다. 이를 바탕으로 올해부터 원화대출 성장세를 회복해 지난 9월 말 기준 분기 순이익 1조원을 돌파하는 등 경쟁은행과의 손익 격차를 빠르게 축소하고 있는 점을 높이 평가받았다.

출시 1년 만에 가입자 300만명을 돌파한 삼성월렛머니 서비스, 티켓판매 플랫폼 2TM, 기업 공급망 플랫폼 원비즈플라자, 세이프정산시스템 등 플랫폼 사업을 통한 고객기반 확대도 정 행장의 성과로 꼽힌다.

생산적·포용금융을 추진해 미래동반성장체계를 구축한 점도 좋은 평가를 받았다. 생산적금융은 올해 9월까지 융자 약 27조원과 AI반도체기업, 해상풍력 등 투자 약 2조원을 공급했으며, 개인대출 7% 금리 상한제, 신용등급 제약 없이 긴급생활자금을 지원하는 원드림대출 출시 등 포용금융도 적극적으로 추진해왔다.

이와 함께 경기 남양주에 AI데이터센터와 연수원 건립 추진으로 미래대응능력을 높인 점도 정 은행장의 임기 연장에 힘을 실어줬다고 자추위는 설명했다.

자추위 관계자는 “은행 임추위와 지주 자추위가 종합적으로 검토한 결과, 정 행장이 확대된 자본여력을 영업력으로 연결해 앞으로 1년의 추가 임기 동안 실질적인 성장세와 수익성 회복, 타행과의 격차 축소 등을 실현할 것이라고 판단했다”고 임기 연장 배경을 밝혔다.

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