대구보건대, 카자흐스탄 4개 대학과 맞손…교환학생∙학술교류 추진

글로컬대학 대구보건대학교가 중앙아시아 지역과의 글로벌 교육 네트워크 확장에 나섰다.

대구보건대는 지난 9~11일 카자흐스탄 현지에서 토레겔디 샤르마노프 국립의과대와 카라간다 의과대, 세메이 의과대, 카자흐국립스포츠대 등 4개 대학과 교환학생 및 학술교류를 골자로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

김영준(오른족) 총괄부총장이 아나르 투르무함베토바 토레겔디 샤르마노프 국립의과대 총장과 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

이번 협약은 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업의 일환으로 추진됐다. 카자흐스탄 주요 대학과의 국제협력 기반을 넓히고 재학생들에게 폭넓은 전공교육과 해외 실습 기회를 제공하기 위한 취지다.

협약에 따라 각 대학은 △교환학생 교류 △공동 교육∙연구 △학술∙정보 교류 등 다방면에서 긴밀히 협력하기로 했다. 대구보건대는 대학별 교육 여건과 학생 수요를 면밀히 검토해 내년부터 본격적인 교환학생 파견 및 초청을 추진할 계획이다.

협약 대학들은 앵커사업의 핵심 프로그램인 ‘해외리턴형 단기 연수’에도 동참한다. 향후 카자흐스탄 현지 대학의 학생과 관계자들이 대구보건대를 직접 방문해 선진 보건의료 교육과정과 최첨단 실습시설을 둘러보고 전공 실습에 참여할 예정이다.

김영준 대구보건대 총괄부총장(유아교육학과 교수)은 “이번 협약은 양국 학생들이 전공교육과 실습 경험을 공유할 수 있는 실질적인 교류 기반을 마련했다는 데 큰 의미가 있다”며 “대학별 특성과 현장 수요를 반영해 교환학생과 단기 연수 등 실질적인 성과로 이어지도록 협력을 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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