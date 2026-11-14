대구 기초지자체 생활임금제 도입 ‘0%’…민주 기초의원 4명 공동 입법 추진

전국적인 확산 추세에도 불구하고 대구 지역 기초지자체의 생활임금제 시행률이 전무한 가운데, 더불어민주당 소속 기초의원들이 제도 도입을 위한 공동 입법에 본격적으로 나섰다.

대구 지역 기초의원 4명이 더불어민주당 대구시당에서 기자회견을 열고 ‘대구 기초지자체 생활임금제’ 도입을 위한 공동 입법 추진 계획을 밝히고 있다. 민주당 대구시당 제공

14일 대구 지역 기초의회 등에 따르면 유선경 달서구의원, 김성규 서구의원, 주경민 남구의원, 김명화 달성군의원 등 4명은 최근 민주당 대구시당에서 기자회견을 열고 ‘대구 기초지자체 생활임금제’ 도입을 위한 공동 조례 발의를 공식화했다.

생활임금제는 근로자가 주거∙교육∙문화생활 등 인간다운 삶을 유지할 수 있도록 법정 최저임금 이상의 임금을 지급하는 제도다. 현재 전국 17개 광역자치단체가 모두 시행 중이다. 226개 기초지자체 중에서도 106곳이 제도를 도입해 운영하고 있다. 하지만 대구는 광역시 차원의 시행과 달리 산하 9개 구·군 모두 관련 제도를 운용하지 않아 사각지대에 놓여 있다는 지적을 받아왔다.

이들 의원은 대구의 만성적인 저임금 구조를 핵심 문제로 지목했다. 올해 법정 최저임금은 시간당 1만320원으로 월 환산 시 약 215만원 수준이지만, 비혼 단신 근로자의 평균 실태생계비는 275만원에 달해 약 60만원의 격차가 발생한다는 분석이다.

이에 따라 의원들은 각 구∙군의 재정 여건과 고용 실태를 반영해 적용 대상과 임금 결정 절차 등을 담은 조례안을 마련할 방침이다. 공공부문부터 노동의 정당한 가치를 인정해 지역 사회 전반의 임금 수준을 끌어올리겠다는 구상이다.

유선경 달서구의원은 “대구는 장기간 전국 하위권의 임금 수준을 벗어나지 못해 최저임금이 곧 최고임금처럼 굳어진 구조적 폐해가 심각하다”며 “지방정부가 적극적인 역할을 해야 할 때이며 생활임금제 도입이 그 첫걸음이 될 것”이라고 밝혔다.

지역 정치권 관계자는 "이번 공동 입법 추진이 단순한 조례 제정을 넘어 대구 기초지자체 전반의 실질적인 처우 개선과 제도 확산으로 이어질지 주목하고 있다"고 밝혔다.

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