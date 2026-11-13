반도체주 손실에도…국민연금, 3분기 美주식 5조 증가

국민연금이 3분기에도 미국 보유주식 평가액 증가세를 이어갔다. 평가액이 가장 많이 증가한 종목은 마이크로소프트(MS)로 나타난 가운데 반도체 투자는 아쉬운 성적표를 받아들었다.

13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간으로 12일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 9월 말 기준 미국 553개 상장종목에 투자 중이며 보유주식의 가치는 1587억4000만달러(약 211조원)라고 밝혔다.

국민연금. 연합뉴스

지난 분기 말보다 종 보유종목 수는 1개 늘었고, 평가액은 36억6000만달러(약 4조9000억원) 증가했다. 보유주식 수는 9억2805만주에서 9억3618만주로 0.9% 증가했다.

종목별로는 ‘매그니피센트7(M7)’ 보유액이 크게 증가했다. M7은 엔비디아, 애플, 알파벳(A주+C주 합산 기준), MS, 아마존, 메타, 테슬라 등 7대 빅테크(거대기술기업)를 의미한다.

국민연금의 M7 전체 보유주식 수는 1억5308만주에서 1억5382주로 0.5% 늘었다. 반면 평가액은 436억달러에서 491억달러로 55억달러(12.6%) 급증했다.

평가액이 가장 큰 폭으로 늘어난 종목은 MS였다. 보유주식수가 0.5% 늘어난 가운데 평가액은 56억8000만달러에서 78억6000만달러로 21억7000만달러(38.2%) 증가했다. 이어 엔비디아(14억8000만달러·14.6%), 애플(14억3000만달러·15.6%), 메타(8억달러·29.3%) 등이 뒤를 이었다.

3분기 AI(인공지능) 과잉 투자 우려에 조정을 받은 반도체주 투자 성과는 아쉬웠다. 마이크론 평가액은 33억3146만달러에서 30억8601만달러로 2억4546만달러(7.4%) 감소했다. 어플라이드머티리얼즈(4억1000만달러·-29.1%), 램리서치(3억5000만달러·-24.1%), 브로드컴(2억4000만달러·-6.6%), 인텔(1억9000만달러·-13.3%) 등도 가치 하락을 피하지 못했다. 다만 국민연금은 미국 주요 반도체주 보유주식 수를 0.1∼0.9%씩 늘리며 저가 매수를 통해 비중을 확대한 것으로 나타났다.

이외에도 국민연금은 스페이스X, 로켓랩 등 우주개발 관련 종목과 보잉, 록히드마틴 등 방위산업 관련 주들에 대한 투자를 확대했다. 반면 스트래티지 등 비트코인 관련 기업 투자 비중은 줄였고, 게임 제작사 로블록스의 경우 보유 주식 수가 7.4%가량 감소했다.

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