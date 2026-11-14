브래드 피트, 섭식장애 밝힌 막내딸에 “가슴 아프지만 용기 자랑스럽다”

할리우드 배우 브래드 피트(62)가 막내딸 비비안 졸리(18)의 섭식장애 투병 사실을 접하고 안타까운 심경을 드러냈다. 딸이 겪은 고통에 가슴 아파하며 건강을 회복하기를 바라고 있다는 전언이다.

12일(현지시간) 미국 연예매체 ‘인터치’는 한 소식통을 인용, “브래드 피트가 비비안의 섭식장애 입원 사실을 알고 그토록 힘든 일을 겪었다는 사실에 매우 가슴 아파하고 있다”고 보도했다.

앞서 비비안은 로스앤젤레스에서 열린 자신의 작품 전시회를 통해 올해 초 섭식장애로 병원에 입원했던 사실을 공개했다. 전시회에는 병원에 머물렀던 4월과 5월에 작성한 일기와 직접 그린 삽화가 함께 소개됐다.

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미국 연예매체 ‘엔터테인먼트 투나잇’에 따르면 비비안은 전시회를 통해 당시의 경험을 작품으로 표현한 이유도 설명했다. 그는 입원 당시 자신이 “화가 나고 몸도 아프며, 매우 고립된 상태였다”고 회상했다.

소식통은 “브래드는 비비안이 필요한 모든 지원을 받고 다시 건강하게 지내기를 간절히 바라고 기도하고 있다”며 “그것이 그가 자신의 아이들에게 바라는 전부”라고 밝혔다. 또한 피트가 딸이 자신의 아픔을 공개적으로 털어놓은 것에 대해서도 자랑스럽게 생각하고 있다고 전했다.

소식통은 “브래드는 자신의 취약한 모습을 드러내는 데 엄청난 용기가 필요하다는 점과, 이것이 비비안에게 결코 쉬운 일이 아니었음을 잘 알고 있다”고 말했다.

한편 비비안은 최근 법적으로 이름을 변경했다. 로스앤젤레스 법원은 지난 2일 기존 ‘비비안 마셸린 졸리-피트’에서 아버지의 성인 ‘피트’를 제외한 ‘비비안 마셸린 졸리’로 개명하는 신청을 승인했다.

이로써 비비안은 매덕스, 자하라, 샤일로에 이어 브래드 피트의 자녀 가운데 법적 이름에서 아버지의 성을 삭제한 네 번째 자녀가 됐다.

피트는 배우 안젤리나 졸리와 결혼했다가 2016년 이혼 절차에 들어갔다. 두 사람 사이에는 매덕스, 자하라, 샤일로, 팍스, 쌍둥이 비비안과 녹스 등 6명의 자녀가 있다.

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