美 법무 “앨리스 황, 中 간첩 여부 결론 안 나”…여야는 진상규명 촉구

도널드 트럼프 미국 행정부가 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 내연 관계였던 중국인 사업가 앨리스 황의 간첩 의혹을 수사하고 있지만 아직 결론을 내리지 못했다고 밝혔다.

토드 블랜치 미 법무장관. AFP연합뉴스

12일(현지시간) 로이터통신에 따르면 토드 블랜치 미 법무장관은 이날 워싱턴에서 열린 기자회견에서 앨리스 황의 중국 간첩 의혹과 관련해 법무부와 연방수사국(FBI)이 조사하고 있다고 확인했다. 다만 법무부와 자신, 캐시 파텔 FBI 국장 모두 그가 간첩인지에 관해 결론을 내리지 않았다고 강조했다.

블랜치 장관은 FBI가 관련 의혹을 수사하고 있느냐는 질문에 “당연하다”고 답했다. 그러면서 중국에 판매해서는 안 되는 반도체가 판매됐는지 확인하는 것은 법무부의 역할이라며 수출통제법 위반 가능성도 조사 대상이라고 설명했다.

트럼프 대통령도 이날 공개된 팟캐스트 ‘스트레이트 슈터’ 인터뷰에서 앨리스 황의 간첩 여부가 확인되지 않았다는 입장을 밝혔다. 황 전 CEO가 사임했어야 한다고 보느냐는 질문에 간첩 여부가 핵심이라며, 그가 간첩이었다면 사임이 맞지만 그렇지 않다면 판단이 달라질 수 있다는 취지로 답했다. 트럼프 대통령은 전날 황 전 CEO와 통화했다고도 전했다.

미 정보당국 내부에서도 앨리스 황의 활동을 어떻게 평가할지를 놓고 견해가 엇갈리는 것으로 전해졌다. CNN방송은 복수의 소식통을 인용해 지금까지 수집된 정보만으로는 그가 중국 정부를 위해 간첩 활동을 했다고 입증하기 어렵다는 평가가 있다고 보도했다. 중국 국가안전부가 그를 포섭했는지, 그가 의도적으로 정보를 전달했는지 등에 관한 증거의 강도를 놓고도 당국자들의 판단이 갈린다는 것이다.

의회에서는 앨리스 황과 황 전 CEO의 관계가 미국 국가안보에 위협을 초래했는지 조사해야 한다는 초당적 요구가 나왔다. 하원 정보위원회 소속 대린 라후드 공화당 의원과 조시 고트하이머 민주당 의원은 이날 법무부와 국가정보국장실(ODNI), 중앙정보국(CIA), FBI, 국가안보국(NSA) 수뇌부에 초당적 서한을 보내 두 사람의 관계를 조사하라고 촉구했다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

두 의원은 중국이 엔비디아에 침투하거나 수출이 제한된 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 관련 장비에 접근했을 가능성에 우려를 표했다. 이런 기술이 중국에 넘어가면 군사용 인공지능(AI) 개발과 미국을 겨냥한 사이버 작전, 국가 감시체계 확대에 활용될 수 있다고 지적했다.

차기 하원 정보위원장으로 유력하게 거론되는 짐 하임스 민주당 의원도 정보당국의 비공개 보고를 듣고도 의혹이 해소되지 않았다는 입장이다. 하임스 의원은 앨리스 황이 의도적으로 중국에 정보를 제공한 인물인지, 자신도 모르게 중국 정보기관에 이용당한 인물인지 판단하기 어렵다고 밝혔다. 두 경우를 구분하면서 후자를 ‘유용한 바보’라고 표현하기도 했다.

앨리스 황은 엔비디아의 공식 클라우드 협력사였던 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원이다. 메가스피드는 미국의 수출통제를 받는 첨단 AI 반도체가 중국으로 흘러가는 데 관여했는지 등을 놓고 조사 대상이 됐다. 중국 정부는 앨리스 황의 간첩 의혹을 부인했다.

싱가포르 당국도 앨리스 황과 메가스피드를 조사했지만, 간첩 수사는 아니었다고 선을 그었다. 싱가포르 내무부는 앨리스 황의 위법행위를 입증할 증거가 충분하지 않았다면서도 그가 조사 과정에서 부정확한 정보를 제공하고 회사 내 역할을 축소해 설명했다고 밝혔다. 그는 지난 2월 싱가포르를 떠난 뒤 재입국이 금지됐다. 메가스피드와 관련자들에 대한 조사는 계속되고 있다.

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