정부의 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 실행하기 위해서는 탄소중립산업법이 서둘러 제정돼야 한다는 국책연구기관의 진단이 나왔다. 법적 기반 없이는 산업 전환 지원을 안정적으로 이어가기 어렵다는 것이다.

장은혜 한국법제연구원 연구위원은 최근 이슈브리프 ‘탄소중립산업법의 제정 필요성과 제언’에서 이 법의 조속한 입법을 K-GX 실행의 필수 조건으로 꼽았다.

장은혜 한국법제연구원 연구위원의 K-GX 실행 기반 법 제정 제언을 형상화한 이미지. EU·일본은 법제화를 마쳤으나 한국 법안은 상임위 단계에 머물러 있다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

K-GX의 산업 부문 과제는 장기적인 재정 부담과 특례를 수반한다. 예산사업과 행정계획만으로는 지속적이고 안정적인 집행이 어렵다는 분석이다.

정부는 지난달 7일 K-GX 전략을 발표했다. 주력산업의 탈탄소 전환과 녹색산업 육성이 골자다. 장 연구위원은 정부 보도자료 제목의 ‘1000조원’이 재정·기후금융을 포함한 정책계획이라고 짚었다. 전액이 직접 재정지출dms 아니라는 설명이다.

국회에는 ‘탄소중립산업 육성 및 기업의 탈탄소 전환 촉진에 관한 특별조치법안’이 올라와 있다. 더불어민주당 박지혜 의원 등 28명이 올해 3월25일 발의했다. 지난 9월 국회 기후에너지환경노동위원회에 상정됐다.

장 연구위원은 현행법인 탄소중립기본법이 포괄적이고 선언적인 지원 근거만 두고 있다고 지적했다. 기업의 탈탄소 전환에 대해서는 별도의 재정·세제·금융 지원 근거가 없다는 것이다. 또 개별 산업 지원법의 경우 완제품을 생산하는 산업으로 지원 범위가 한정돼 있다. 필수적인 유관산업이라도 지원 대상에서 빠지는 경우가 대부분이라고 분석했다.

정부가 여러 해에 걸친 지급 의무를 보장하려면 특별법 같은 법률상 근거가 필요하다는 게 장 연구위원의 지적이다. 또 인허가 신속처리나 공공구매 우대 같은 특례는 법률로만 정할 수 있다고 설명했다.

EU와 일본은 이미 법제화를 마쳤다. 유럽연합(EU)은 2024년 탄소중립산업법(NZIA)을 마련했다. 이 법은 회원국에 직접 적용되며, 인허가 처리기한과 공공조달 기준 등을 담고 있다.

일본은 2023년 GX추진법을 제정했다. 일본 정부는 GX 경제이행채로 10년간 약 20조엔 규모의 선행투자를 지원하는 구상을 내놨다. 이 금액은 구상 규모이며, 누적 집행액은 아니다. 일본은 이행채의 발행 근거를 GX추진법 제7조에 직접 규정했다.

장 연구위원은 입법 지연을 우려했다. 경쟁국은 입법을 완료했는데 국내 입법만 늦어지면 국가 경쟁력이 떨어지고 한국이 후발주자가 될 수 있다는 것이다. 지원제도가 제때 구체화되지 않으면 전환투자가 미뤄지거나 기존 방식의 설비투자가 이어질 가능성이 높다고도 했다.

다만 장 연구위원은 특별법이 사실상 또 다른 기본법 체계를 갖추면 입법 혼란만 생긴다고 지적했다. 정책을 총괄하는 부처와 집행하는 부처의 역할을 나눠 기업 혼란을 막아야 한다고 했다. 하위 법령 제정과 집행 준비도 함께 진행할 필요가 있다고 제안했다.

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