사도광산 추도식 3년째 한·일 따로따로…이혁 대사 “아픈 역사, 양국이 함께 기억해야”

일제강점기 일본 니가타현 사도섬 사도광산으로 끌려와 가혹한 노역에 시달렸던 강제동원 희생자들을 위한 한국 정부 추도식이 13일 현지에서 열렸다. 한·일 양국의 추도식이 따로 열린 것은 올해로 3년째다.

이혁 주일 한국대사가 13일 일본 니가타현 사도섬에서 열린 ‘사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식’에서 추도사를 하고 있다. 사도=연합뉴스

이혁 주일본 한국대사는 이날 사도섬 한 호텔에서 엄수된 행사에서 추도사를 통해 “이곳 사도섬에는 일제강점기 조선총독부의 관여 하에 모집, 관 알선 및 징용 등의 방식으로 자신의 의사에 반하여 동원돼 강제로 노역해야 했던 한국인 노동자분들이 있었다”며 “혹독한 노동과 열악한 생활을 견뎌야 했던 고인들의 고난과 슬픔을 기억하며, 진심어린 애도와 추모의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

일본은 2024년 사도광산의 유네스코 세계유산 등재 추진 과정에서 ‘사도광산의 전체 역사를 종합적으로 반영하는 해석과 전시 전략 및 시설을 개발할 것이며 사도광산의 모든 노동자, 특히 한국인 노동자를 진심으로 추모’하기로 약속해 한국 정부의 동의를 끌어냈다. 그러나 한반도 출신 노동자 동원의 강제성 표현, 추도식 제목 등을 두고 한·일 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 추도식은 3년째 별도로 개최되고 있다. 일본은 지난 9월12일 연 추도식에서도 조선인 노동에 대한 강제성은 전혀 언급하지 않았다.

이 대사는 이를 의식한 듯 “사도섬 주민들께서는 한국인 노동자의 애환을 기억하며 조용한 추모를 이어왔다. 이런 자생적인 움직임 속에 아픔에 공감하고 상처를 치유하려는 진심 어린 마음이 오래 전부터 이곳에 깃들어 있었다고 생각한다”며 “오늘 이 자리에서 과거의 아픔을 되새기고 추모의 뜻을 나누는 것은 이러한 공감과 치유의 마음을 더욱 깊게 할 것이며, 세계유산으로서의 사도광산의 전체역사를 모두가 온전히 이해할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “앞으로 한·일 양국이 고통과 아픔의 역사를 함께 기억하며, 협력과 연대의 밝은 미래를 향해 나아가기를 기대한다”고 강조했다.

이날 추도식에는 한국 유족 9명도 함께했다. 유족 대표인 최재석씨는 “아버지께서는 20세도 되지 않은 청춘의 시기에 이곳 사도광산의 깊고 어두운 갱도로 끌려가셨다”며 사도광산 강제동원은 “아버지 한 개인의 아픔이 아니라 우리 전체가 짊어져야 할 상처이다. 우리가 진실의 마중물이 돼 아버지와 징용 피해자들의 이름을 한분 한분 불러드려야 한다”고 말했다.

이 대사는 정부 대표로 추도식에 참석하기에 앞서 전날 하나즈미 히데요 니가타현 지사를 만나 양국 지자체간 교류·협력에 관한 이야기를 나눴다. 일본 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 하나즈미 지사는 “인천과 니가타 공항을 연결하는 항공 노선이 올해 6월부터 매일 운항돼 이용객이 전년 대비 2배로 늘었다”고 말했다. 이 대사는 일본인 납북자 문제 해결을 위해 한국 정부도 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대사는 또 사도광산 추도식 개최에 협조해 준 니가타현 측에 사의를 표명했고 “언젠가 함께 추도식을 열 수 있다면 가장 좋을 것”이라고 말했다.

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