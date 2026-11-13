민주당 최고위까지 번진 ‘신천지 갈등’…불참한 친청계에 “당 분열시키는 집단 행위”

더불어민주당의 신천지 교인 집단 가입 의혹을 둘러싼 갈등이 계파 간 장외 설전을 넘어 지도부 내 공개적인 정면 충돌로 번지는 양상이다. 친청(친정청래)계 최고위원 3명은 13일 최고위원회의에 불참하고 외부 기자회견을 열어 “김민석 대표가 감찰 대상”이라고 주장했고, 당권파는 친청계의 불참을 “당을 분열시키는 부적절한 집단행위”라고 비판했다.

더불어민주당 김민석 대표(가운데)가 13일 국회 최고위원회의에 발언하고 있다. 왼쪽부터 전용기·박선원 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표, 서미화 최고위원. 친청(친정청래)계 최고위원 3인은 이날 최고위에 참석하지 않았다. 뉴스1

이날 당 최고위가 열리는 같은 시각에 친청계 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 별도로 기자회견을 열고 “애초에 (당원정비태스크포스)TF 목표가 전당대회 경쟁자 죽이기 아니었나 하는 의구심이 든다”며 당이 자체적으로 진행한 신천지 교인의 집단 가입 의혹 조사를 정청래 전 대표를 겨냥한 표적조사라고 주장했다. 이 최고위원은 “당원정비TF 조사 과정이 표적조사란 의혹에 대해 감찰해야 한다는 요구에 (김 대표는) 답해야 한다”고 말했다.

세 최고위원은 김 대표가 최 최고위원에 대한 감찰 지시를 내린 것에도 반발했다. 한 최고위원은 “반명(반이재명)·분열주의·신천지 (3자 비밀연합) 의혹을 제기하고 혼자 증폭시켜 당을 반으로 가른 행위를 한 건 김 대표 아니냐”며 “윤리감찰 대상은 김 대표”라고 주장했다.

김 대표는 전날 당 윤리감찰단에 최근 논란이 된 최 최고위원의 언행을 감찰 조사하라고 지시했다. 최 최고위원이 지난 11일 자신의 지지자 등과 있는 단체대화방에서 사진·영상기자를 “하이에나 떼”라고 폄훼한 발언이 알려지고, 전날에는 지난달 개최한 지역구 당원과 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령도 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다. 이 대통령 판단도 항상 옳지는 않다’는 취지의 발언을 했다는 보도가 나오자 감찰을 지시한 것이다.

최 최고위원은 이날 회견에서 “(김 대표 본인은) 친석(친김민석)계 관련 보도를 했다고 기자를 ‘기레기’라고 말하지 않았나”라며 “동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다”고 비판했다. 다만 이 대통령과 관련된 논란에는 페이스북에 거듭 “이 대통령께선 12·3 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주도했다”며 “비공개 당원간담회 과정에서 헷갈린 발언으로 심려를 끼쳐 죄송하다”고 사과했다.

더불어민주당 친청(친정청래)계 이성윤(왼쪽부터)·한민수·최민희 최고위원이 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. 뉴시스

반면 최고위에 참석한 친석계는 친청계 3명의 불참을 강하게 비판했다. 전용기 최고위원은 “최고위원 세 분이 공개 최고위 시간에 국회 소통관에서 기자회견을 진행하고 있다”며 “이런 모습은 처음이라 당황스럽다. 분열주의가 없다고 말하면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보여야 되겠나”라고 되물었다. 전 최고위원은 “자중해주기를 부탁드린다”고 말했다.

최고위 후 박성준 수석대변인도 기자들과 만나 “민주당 역사에 최고위 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었냐. 이런 일은 한 번도 없었다”며 “당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행위”라고 비판했다. 그는 최고위를 “공식적인, 우리뿐 아니라 대국민과의 약속시간”이라며 “약속시간을 방기하고 기자회견에 가서 여러 사안을 얘기하는 게 최고위원 자격에 맞는 행동인가”라고 지적했다.

박 수석대변인은 친청계 최고위원의 불참이 장기화할 경우 대응 방안을 묻자 “추후 최고위원들의 행동이 어떻게 이어질지 지켜봐야 할 것 같고 그에 따라 대응할 것”이라고 말했다.

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