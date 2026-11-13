‘126경기 대기록’ 자축 결승골까지…발롱도르 품은 해리 케인, 잉글랜드 축구 역사 새로 쓰다

해리 케인. AP연합뉴스

해리 케인(33·바이에른 뮌헨)에게 2026년은 축구 인생에서 가장 찬란한 해다. 소속팀에선 득점 기록을 잇달아 갈아치웠고, 월드컵에선 잉글랜드를 60년 만의 최고 성적으로 이끌었으며, 지난달엔 발롱도르까지 품었다. 그런 케인이 이번엔 대표팀 역대 최다 출전 신기록을 쓴 경기에서 결승골까지 터뜨렸다.

잉글랜드는 12일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026∼2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 3조 5차전에서 2-1로 이겼다. 126번째 A매치에 나선 케인은 피터 실턴(125경기)을 넘어 잉글랜드 최다 출전 단독 1위에 올랐다.

해리 케인. AP연합뉴스

잉글랜드는 전반 24분 모건 로저스의 선제골로 앞서갔지만 후반 14분 재럴 콴사의 헤더 실수로 페타르 수치치에게 동점골을 내줬다. 곧이어 콴사가 페널티지역에서 반칙을 끌어냈고, 비디오판독(VAR) 끝에 얻은 페널티킥을 후반 19분 케인이 성공시키며 8만여 관중 앞에서 신기록을 자축했다. 케인의 A매치 92호 골로, 2위 웨인 루니보다 39골 많다. 잉글랜드는 조 2위를 지키며 내년 3월 열리는 8강 진출을 확정했다. 체코를 2-0으로 꺾은 조 선두 스페인도 8강에 올랐고, 두 팀은 15일 스페인에서 조 1위를 다툰다.

경기 전 기념행사에선 37년간 최다 출전 기록을 지켜온 실턴이 기념품을, 윌리엄 왕세자가 ‘126’이 새겨진 유니폼을 건넸다. 토트넘 시절 동료였던 크로아티아 주장 루카 모드리치는 1880년 크로아티아에 처음 들어온 축구공의 복제품을 선물했다.

해리 케인. EPA연합뉴스

케인의 올해는 기록의 연속이었다. 2025∼2026시즌 뮌헨에서 공식전 51경기 61골을 몰아치며 세 시즌 연속 분데스리가 득점왕에 올랐고 리그와 포칼 우승을 이끌었다. 북중미 월드컵에선 6골로 잉글랜드 월드컵 최다 득점자가 됐고 팀은 3위에 올랐다. 결국 지난달 킬리안 음바페와 라민 야말을 제치고 생애 첫 발롱도르를 들어 올렸다. 평가 기간 클럽과 대표팀을 합쳐 65경기 73골을 넣은 결과다. 잉글랜드 선수의 수상은 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 새 시즌에도 98경기 만에 분데스리가 100골을 넣어 리그 최단 기록을 갈아치웠다.

케인의 다음 목표는 8골 남은 A매치 100호 골이다. 케인은 “동료들과 A매치 100호 골에 관해 얘기했다. 빨리 도달하려고 노력해야 할 또 하나의 엄청난 이정표”라고 말했다. A매치 100골 이상을 넣은 남자 선수는 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 알리 다에이 3명뿐이다.

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