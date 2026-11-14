수능 D-5, 최대 변수는 ‘1교시 국어’…23년만의 최대 N수생·‘사탐런’도

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 닷새 앞으로 다가오면서 1교시 국어 영역이 이번 입시 판도를 가를 최대 변수로 지목되고 있다. 23년 만에 가장 많은 N수생이 몰리고 자연계 수험생의 사회탐구 쏠림 현상인 이른바 ‘사탐런’까지 심화하는 등 불확실성이 커진 상황에서, 까다로운 출제가 예상되는 1교시 국어 성적이 수험생들의 전체 시험 흐름을 좌우할 것이란 전망이다.

2027학년도 대학수학능력시험을 일주일 앞둔 12일 경기 화성시 동탄구 동탄고등학교에서 3학년 수험생들이 수능 준비에 매진하고 있다. 뉴스1

14일 교육계에 따르면 19일 치러지는 2027학년도 수능에는 총 55만1864명이 지원했다. 이 가운데 졸업생과 검정고시생을 합친 N수생은 19만6473명으로 지난해(18만2277명)보다 1만4000명가량 늘었다. 2004학년도(19만8025명) 이후 23년 만에 가장 큰 규모다. 졸업생만 17만3706명으로 23년 만에 최다를 기록했고, 검정고시생(2만2767명)은 32년 만에 최대치다. 입시업계는 대학에 적을 두고 다시 수능을 치르는 ‘반수생’만 약 9만9000명에 달할 것으로 추산하고 있다.

역대급 N수생 유입의 배경으로는 현행 수능 체제로 치러지는 마지막 시험이라는 점과 지역의사제 첫 도입이 꼽힌다. 2028학년도부터 문·이과 통합형 수능으로 개편되는 만큼, 제도 변화 전 마지막 기회를 잡으려는 수험생이 대거 몰린 것이다. 이미 실전 경험을 갖춘 N수생이 고득점층을 두텁게 형성할 가능성이 커 재학생들로서는 체감 난이도와 심리적 압박이 한층 커질 수밖에 없다.

◆국어, 2022학년도 이후 1차례 제외 어렵게 출제…“변별력 유지” 전망

입시 전문가들은 특히 1교시 국어를 최우선 경계 대상으로 꼽는다.

종로학원은 올해 국어와 수학 모두 변별력 있게 출제될 가능성이 높다고 내다봤다. 2022학년도 통합수능 도입 이후 국어는 2023학년도를 제외한 4차례 모두 까다롭게 출제됐고, 수학 역시 5년 연속 높은 변별력을 유지해 왔다. 1교시 국어 초반부터 고난도 문항을 만나 시간 안배에 실패할 경우 이후 교시까지 연쇄적으로 흔들릴 위험이 크다는 지적이다. 국어에서는 ‘화법과 작문’(75%)과 ‘언어와 매체’(25%), 수학에서는 ‘확률과 통계’(64.9%)와 ‘미적분·기하’(35.1%) 간 응시자 쏠림이 뚜렷해 선택과목별 유불리도 예의주시해야 한다.

임성호 종로학원 대표는 “수험생 입장에서는 어렵게 출제된다는 전제로 당일까지 마음가짐을 다잡아야 한다”며 “1교시 국어에서 예상치 못한 난관을 만났을 때 어떻게 시간을 배분할지 미리 시나리오를 세워두고, 남은 기간 EBS 비문학 연계 지문을 다시 점검해 독해 시간을 줄이는 연습이 필요하다”고 조언했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 일주일 앞둔 12일 대구 중구 교보문고에서 한 학부모가 수능 관련 문제집을 살펴보고 있다. 뉴시스

◆올해 6월·9월 모평 난이도 편차 10%포인트 이상…“극단적 난이도 피할 듯”

지난해 1등급 비율이 3.11%에 그치며 ‘불영어’ 논란을 빚었던 영어 영역의 출제 기조도 관심사다. 원점수 90점 이상이면 1등급을 받는 절대평가임에도 상대평가(상위 4%)보다 1등급 인원이 적게 나오면서 수시 수능 최저학력기준 미달 사태가 속출했고, 당시 한국교육과정평가원장이 사임하는 일까지 벌어졌다. 평가원은 올해 영어 1등급 목표 비율을 6∼10%로 제시했으나, 6월 모의평가(4.13%)와 9월 모의평가(15.5%)의 난이도 편차가 10%포인트 이상 벌어지며 수험생들의 혼란을 키웠다. 다만 입시업계는 지난해와 같은 극단적 난이도는 피할 것으로 보고 있다.

임 대표는 “영어는 지난해보다는 쉽게 출제될 것으로 전망된다”며 “다만 9월 모평이 지나치게 쉽게 출제돼 수능 당일 갑작스럽게 어렵게 출제될 것을 가정하고 시간 배분 전략 등을 사전 수립해야 한다”고 강조했다.

탐구 영역의 ‘사탐런’ 현상도 등급 산출의 주요 변수다. 자연계 수험생들이 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하면서 사탐 응시자는 45만2219명으로 전년 대비 8만2969명(11.4%) 급증했다. 전체 탐구 응시자(53만1676명)의 85.1%가 사탐을 1과목 이상 응시하는 셈이다. 반면 과탐 응시자는 16만182명으로 1년 새 9만2734명(28.3%) 급감했다.

◆“모르면 과감히 넘어가라…낯선 전략 시도 금물”

막판 성적을 지키기 위해서는 시험장 내 실수를 차단하는 ‘실전 루틴’ 점검이 필수적이다. 이투스 교육평가연구소는 수험생들이 현장에서 가장 흔히 저지르는 실수로 시간 배분 실패, 한 문제에 과도하게 매달리기, OMR 답안지 밀려쓰기, 발문 조건 오독, 쉬는 시간 정답 확인으로 인한 심리적 동요, 탐구 선택과목 응시 순서 착각, 돌발 변수에 따른 기존 루틴 붕괴 등 7가지를 꼽았다.

김병진 이투스 교육평가연구소장은 풀이가 막히는 문항은 과감히 표시해 두고 넘어간 뒤 풀 수 있는 문제를 먼저 확보해야 한다고 강조한다. 또한 문제 번호와 OMR 번호를 주기적으로 대조해 마킹 실수를 막고, 발문의 ‘옳지 않은 것’ 등 부정 표현에 밑줄을 그어 조건을 놓치지 않아야 한다.

특히 탐구 영역은 원서에 기재한 제1·제2 선택과목 순서대로 각 30분씩 치러지며, 해당 시간 외 다른 선택과목 문제지를 보거나 답안을 수정하면 부정행위로 간주되므로 각별한 주의가 요구된다. 아울러 쉬는 시간에는 끝난 과목의 답을 맞춰보며 흔들리기보다 다음 교시 준비에 집중하고, 시험 당일 낯선 전략을 시도하기보다 평소 익힌 풀이 순서를 유지하는 것이 고득점의 지름길이다.

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