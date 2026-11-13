“(난) 쓰레기 같은 인간” 자책한 젠슨 황…사임 앞두고 아내·상대 여성들 걱정

혼외관계 의혹으로 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자신을 “쓰레기 같은 인간(piece of shit)”이라고 자책하면서도 아내와 연인 관계로 거론된 여성들의 삶을 걱정한 것으로 전해졌다.

13일 블룸버그통신에 따르면 황은 최근 주변 인사들에게 자신에게 어떤 일이 벌어지든 상관없지만, 아내와 상대 여성들의 ‘삶을 망치는 일’은 걱정된다는 뜻을 밝혔다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO). 게티이미지 제공

황은 수주간 혼외관계 의혹을 부인하며 CEO 자리를 지키려 했지만, 결국 지난 11일 밤 이사회의 사임 결정을 조건 없이 받아들였다. 당시 그는 “어떻게 되든 상관없다(whatever)”, “신경 쓰지 않는다(I don't care)”는 말을 할 정도로 의욕을 잃었다고 관계자들은 전했다.

황은 지난해 말부터 사내에서 제기된 혼외관계 의혹을 부인해 왔다. 지인과 동료들에게도 “아내를 배신한 일이 없다”고 주장했다. CEO 재임 중 마지막으로 진행한 블룸버그 인터뷰에서도 앨리스 황과의 관계에 대해 “모두 완전히 정상적이었고 특별할 것이 없었다”고 말했다.

엔비디아 이사회도 당초 황의 혼외관계 의혹을 문제 삼기를 꺼렸던 것으로 전해졌다. 이사회에는 황과 오랜 인연을 맺은 투자자와 사업 파트너, 지인들이 많았다.

그러나 지난 6일 파이낸셜타임스(FT)가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 앨리스 황과 젠슨 황이 연인 관계였다는 미국 당국자들의 발언을 보도하면서 상황이 달라졌다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 지난 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 오른쪽은 지난 2024년 6월 타이베이의 한 술집에서 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습. 대만 연합보·넷선더 링크드인 캡처

블룸버그에 따르면 엔비디아 법무총괄 팀 테터가 황의 자택을 찾아가 추궁하자 황은 혼외관계를 인정했다. 당시에도 이사회 구성원 대다수는 공개 대응을 꺼렸지만, 이사회 서기를 겸하는 테터가 조치를 취해야 한다고 요구한 것으로 알려졌다.

이사회는 이후 미국 로펌 워크텔 립턴 로즌 앤드 캐츠에 조사를 맡겼다. 황은 8일 전 직원에게 이메일을 보내 혼외관계 사실을 인정하고 가족에게 사과했다. 이사회 조사에도 “전적으로 협조하겠다”고 약속했다.

결정적인 계기는 11일 뉴욕타임스(NYT)의 추가 보도였다. 황이 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과도 혼외관계를 맺었다는 보도가 나오자 이사회는 즉각 원격회의를 소집했다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO). 블룸버그 캡처

회의는 밤늦게까지 이어졌고, 이사회는 황의 사임이 불가피하다는 결론을 내렸다. 엔비디아는 이튿날 황이 CEO와 이사회 이사직에서 물러났다고 공식 발표했다. 황은 1993년 공동 창업한 엔비디아에서 33년 만에 모든 공식 직책을 내려놓게 됐다.

황은 평소 약 60명의 임원에게 직접 보고를 받고, 직원들이 매주 이메일로 보내는 최우선 업무 5가지도 일일이 챙겼다. 그러나 혼외관계 의혹이 불거진 뒤에는 이메일 답장이 늦어지는 등 업무에 소홀해진 모습을 보였다고 블룸버그는 전했다.

엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 후임자를 찾고 있다. 크레스는 직원들에게 보낸 이메일에서 “나는 이 회사와 회사의 미래를 굳게 믿는다”며 오는 18일 전 직원 회의를 열겠다고 밝혔다.

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