세종 1호 맥도날드 개장 전부터 300명 몰려… 오픈런 포기하고 ‘국밥행’ [100투더세종-22]

“오전 7시도 안 됐는데 벌써 이렇게 사람이 많다고?”

세종시민들이 ‘아기다리 고기다리’던 첫 맥도날드가 드디어 문을 열었다. 13일 오전 7시, 세종시 장군면 봉안리에 들어선 맥도날드 세종DT점 개장 시간에 맞춰 나름 여유롭게 30분 전에 도착했다. 그런데 아뿔싸. 짙은 어둠과 안개 속에서 환하게 빛나는 노란색 ‘M’자 간판 아래로 자동차들이 수두룩하게 보일 때부터 심상치 않음을 직감했어야 했다.

13일 오전 6시20분 세종시 장군면 맥도날드 세종DT점 주차장이 개장 40분 전부터 차량들로 가득 차 있다. 이승주 기자

좌회전하면서 매장 주차장 초입에 들어서는 순간 입이 떡 벌어졌다. 개장까지 아직 30분이나 남았는데 주차장은 이미 차들로 가득했고, 매장 입구부터 길게 늘어선 줄은 끝이 보이지 않았다. 24대가 주차할 수 있는 공간은 일찌감치 만차였다.

이날 맥도날드는 개장을 기념해 선착순 100명에게 텀블러를, 이후 50명에게 머그컵을 증정하는 행사를 마련했다. 하지만 오전 7시 문을 연 지 불과 5분 만에 입장을 기다리는 인파가 300여명에 달했다. 사은품은 순식간에 동났고, 뒤늦게 도착한 시민들은 차가운 새벽 공기 속에서 발을 동동 구르며 기다려야 했다.

새벽 2시부터 기다린 대학생들…30분 전 도착은 어림도 없었다

텀블러는커녕 머그컵조차 받을 수 없다는 사실을 깨달은 본 기자는 맥도날드 관계자를 붙잡고 하소연부터 했다. “오는 길에 어두워서 유턴을 잘못하는 바람에 15분이나 늦었어요.” 조금만 일찍 도착했더라면 텀블러 하나쯤은 손에 넣을 수 있지 않았을까 하는 아쉬움 때문이었다. 그런데 돌아온 대답에 할 말을 잃었다.

13일 오전 6시30분 세종시 장군면 맥도날드 세종DT점 앞에 선착순 사은품을 받으려는 시민들이 개장을 기다리며 길게 줄을 서 있다. 맥도날드 제공

“첫 손님은 새벽 2시에 도착했대요. 그때부터 하나둘 모이기 시작했고, 새벽 4~5시쯤에는 꽤 많은 사람이 줄을 섰다고 하더라고요.”

13일 세종DT점 1호 고객 김주한(오른쪽)과 박지용(왼쪽 씨가 환하게 웃고 있다. 맥도날드 제공

무려 개장 5시간 전이다. 이날 가장 먼저 도착한 손님은 스무 살 동갑내기 대학생 친구인 김주한씨와 박지용씨였다. 두 사람은 세종에 첫 맥도날드가 생긴다는 소식에 새벽잠까지 포기하고 오전 2시부터 나란히 줄을 섰다. 김씨는 “전에는 맥도날드에 가려면 대전으로 갔는데, 이제 세종에도 맥도날드가 있다고 말할 수 있어서 자랑스러워요. 자부심이죠”라고 말했다.

13일 오전 세종DT점 내부는 주문하려는 사람들로 북적이고 있다. 맥도날드 제공

맥도날드 하나에 ‘자부심’이라는 단어까지 등장하다니. 고개를 갸웃할 법도 하지만, 그동안 맥도날드가 없어 대전이나 청주로 ‘햄버거 원정’을 떠나야 했던 세종시민이라면 충분히 이해할 만한 반응이다. (대전·청주 원정 이제 그만… 세종 ‘1호 맥도날드’ 11월13일 드디어 오픈 [100투더세종-13] 참조)

그제야 깨달았다. 30분이 아니라 1시간 전에 도착했어도 사은품을 받기는 쉽지 않았겠구나. 전날 체육대회 뒤풀이가 새벽 1시까지 이어졌을 때 곧장 집으로 돌아갈 게 아니었다. 차라리 맥도날드로 넘어와 밤샘 해장이라도 했어야 했나보다.

“1시간이 지나도 사람이 안 빠져요”…빅맥 대신 국밥으로

개장한 지 1시간이 지났지만 줄은 좀처럼 줄어들지 않았다. 햄버거를 포장해 나가는 사람들도 적지 않았지만, 매장 안으로 들어가려는 시민들의 행렬은 여전했다. 그러자 일부 시민들 사이에서 불만도 터져 나왔다. “왜 하필 내 앞에서 줄을 끊느냐”는 항의였다. 매장 입장을 기다리는 인파가 한꺼번에 몰리면서 생긴 풍경이었다. 이날은 주말도 아닌 금요일, 출근을 앞두고 잠깐 들른 시민들이라면 기다리는 시간이 더욱 초조했을 법하다.

본 기자 역시 사정이 다르지 않았다. 아침 보고 시간은 다가오는데 추위와 배고픔에 전날의 숙취까지 목을 조여왔다. 줄은 여전히 길었고, 도무지 끝날 기미가 보이지 않았다. 결국 한 시간여 만에 항복을 선언했다.

세종 1호 맥도날드에 ‘오픈런’을 하고 빅맥으로 아침을 해결하겠다는 야심 찬 계획은 그렇게 무너졌다. 아무리 기다려도 이날 아침을 햄버거로 해결하기는 쉽지 않겠다는 판단이었다. 차를 돌려 인근 국밥집으로 향했다.

13일 오전 세종시 나성동의 한 식당에서 맥도날드 오픈런을 포기한 끝에 결국 먹게 된 국밥. 이승주 기자

국밥집은 거짓말처럼 한산했다. 조금 전까지만 해도 수백 명이 몰린 맥도날드 앞에서 추위에 떨고 있었는데, 불과 얼마 떨어지지 않은 식당에는 손님이 거의 없었다. 같은 시각, 같은 동네인데 이토록 다른 풍경이라니. 이날 아침 세종에서 가장 뜨거운 곳이 어디인지는 분명했다. 아침부터 추위에 시달렸던 터라 따뜻한 돼지국밥 한 그릇을 후루룩 비웠다. 세종 첫 맥도날드 오픈런에 도전했다가 국밥으로 해장하게 될 줄이야. 그래도 기다릴 필요는 없었다. 속도 든든해졌다.

“국밥 먹고 다시 찾은 맥도날드”…아점은 빅맥으로

아침 보고를 마치고 오전 10시쯤 다시 맥도날드를 찾았을 때야 비로소 매장에 입장할 수 있었다. 지상 2층, 약 152평 규모의 매장은 여전히 손님들로 북적였다. 사람들 틈바구니에서 간신히 빈자리를 찾아 앉았다. 오늘은 엄연히 평일인 금요일, 기사를 써야 했기에 이곳을 오전 임시 기자실로 삼기로 했다. 부랴부랴 빅맥을 주문하고 노트북을 펼쳤다. 매장은 혼잡했지만 의외로 질서정연했다. 직원들이 쉴 새 없이 테이블 사이를 오가며 주문한 음식을 직접 가져다준 덕분이었다. 2층에는 영풍문고와 협업해 조성한 북카페도 마련돼 있었다. 젊은 부부와 어린 자녀가 많은 세종의 특성을 반영한 공간이라고 한다.

그런데 빅맥을 먹고 나서도 도무지 미련을 버릴 수 없는 것이 하나 있었다. 바로 아침에 놓친 텀블러와 머그컵이었다. 새벽부터 줄을 선 시민들에게 밀려 사은품을 손에 넣지 못한 아쉬움이 좀처럼 가시지 않았다.

13일 세종시 장군면 맥도날드 세종DT점을 방문한 고객에게 증정된 개장 기념 사은품. 이승주 기자

다행히 14일과 15일에도 선착순 증정 행사가 이어진다.

13일 오후 세종시 장군면 맥도날드 세종DT점에서 주문한 빅맥 세트. 오전 개장 당시의 혼잡이 한풀 꺾인 가운데 손님들이 매장을 이용하고 있다. 이승주 기자

결국 다음 날 다시 오픈런에 도전하기로 마음먹었다. 새벽 2시부터 줄을 서는 건 무리더라도 이번에는 개장 한 시간 전쯤 도착해야겠다. 세종 첫 맥도날드에서 빅맥 대신 국밥으로 아침을 때운 것도 서러운데, 사은품까지 놓칠 수는 없지 않은가.

100투더세종…23편/투 비 컨티뉴

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지