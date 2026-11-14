회사 영업비밀 유출 혐의…삼성바이오로직스 노조위원장 송치

삼성바이오로직스 사측의 영업비밀 자료를 유출한 혐의로 노동조합 집행부가 공소청에 송치됐다.

인천경찰청은 13일 부정경쟁방지법상 영업비밀 유출, 업무상 배임, 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 삼성바이오로직스 노조 박재성 위원장 등 2명을 공소청에 송치했다고 밝혔다.

인천 연수구 삼성바이오로직스 공장. 뉴시스

박 위원장 등은 삼성바이오로직스 사내 시스템에 접속해 회사 홍보 관련 부서에 접수된 세금계약서 내역을 확보한 뒤 노조 투쟁 소식지에 첨부해 외부로 유포한 혐의를 받고 있다. 해당 자료에는 언론사별 광고 집행 내역을 포함한 기업 정보가 담겼으며, 파일의 문서 속성에는 작성자란에 박 위원장 이름이 표시된 것으로 알려졌다.

경찰은 지난 5월 삼성바이오로직스 본사 사업장에서 압수수색을 벌여 사내 서버와 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속과 회사 출입 기록 자료를 확보했으며, 추가 조사 결과 혐의가 인정된다고 판단했다.

그러나 박 위원장은 경찰 조사에서 영업비밀 유출 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

삼성바이오로직스 노조는 이날 입장문을 통해 “경찰의 판단을 납득할 수 없다”며 “위원장이 해당 자료를 언론이나 경쟁사 등 외부에 유포한 사실은 없다”고 밝혔다.

노조는 사측에는 “고소로 노동조합의 입을 막고 투쟁을 꺾을 수 있다고 생각했다면 오판”이라며 “앞으로도 회사의 잘못을 지적하고 조합원의 정당한 요구를 관철하기 위해 싸우겠다”고 밝혔다.

삼성바이오로직스 노조는 올해 3월 사측과 조정이 결렬되자 상반기 파업을 단행했으며, 이달 6일부터 부분 파업을 벌이고 있다.

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