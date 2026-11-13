젠슨 황 떠난 엔비디아, 시총 장중 801조원 증발…‘가족 승계’도 물거품 전망

젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜 파문으로 물러난 엔비디아의 시가총액이 장중 한때 6000억달러(약 800조원) 넘게 증발했다. 회사 요직을 맡아온 자녀와 사위의 향후 입지에도 관심이 쏠린다.

12일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전날보다 4.3% 내린 166.19달러에 거래를 마쳤다. 시총은 하루 새 약 1820억달러(약 242조원) 감소한 4조130억달러로 집계됐다.

지난 11월 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026에서 참관객이 부스 체험을 하고 있다. 미국 증시에서 기술주들이 일제히 반등한 가운데 엔비디아 주가가 젠슨 황 최고경영자(CEO)에 대한 이사회 조사 여파로 나홀로 급락하며 하루 새 시가총액 1천921억달러(약 258조원)가 증발했다. 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 4.3% 내린 178.67달러에 마감했다. 주가는 장 중 한때 8.8% 급락하기도 했다. 연합뉴스

주가는 장중 전날 종가보다 14.3% 급락한 148.80달러까지 밀렸다. 이때 시총 감소액은 6020억달러(약 801조원)에 달했다. 이후 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄여 종가 기준 시총 4조달러선과 2위 자리를 지켰다.

황 전 CEO가 불륜을 인정하기 직전인 지난 6일과 비교하면 시총은 약 4940억달러(약 657조원) 줄었다. 지난달 기록한 사상 최고 종가 대비 주가 하락률은 30.5%에 달한다.

월가에서도 엔비디아에 대한 평가를 잇달아 낮췄다. 이날 하루에만 8곳이 투자의견을 하향했고, 이번 주 들어 목표주가를 내린 곳은 20곳에 달했다. 번스타인의 스테이시 래즈곤 애널리스트는 황 전 CEO가 10년 전 내린 결정이 지금의 엔비디아를 만들었다며 앞으로 10년을 위한 결정을 내릴 적임자가 떠오르지 않는다고 평가했다.

황 전 CEO의 퇴진으로 회사 주요 보직을 맡아온 가족들의 거취도 주목받고 있다. 딸 매디슨 황은 피지컬AI 부문 제품 마케팅 수석이사, 아들 스펜서 황은 로봇공학 제품 관리 담당 이사로 재직 중이다.

지난 11월 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026에서 참가자들이 세션 강연에 입장하고 있다. 이번 행사에는 엔비디아 주요 기술 리더들의 기조연설을 비롯해 3개 트랙에서 진행되는 15개 브레이크아웃 세션, AI 에이전트 체험 프로그램, 개발자 실습 워크숍 등이 마련됐다. 뉴스1

매디슨은 요리사로 일하다 런던비즈니스스쿨(LBS)에서 경영학 석사(MBA) 학위를 받았으며, 2020년 엔비디아에 인턴으로 입사한 뒤 빠르게 승진했다. 매디슨의 LBS 동문으로 지난 9월 결혼한 니코 카프레즈도 입사 2년 만인 올해 1월 글로벌 인공지능(AI) 인프라 성장 부문 부사장으로 발탁됐다.

가족들이 요직에 오르면서 사내에서는 특혜 논란이 제기돼 왔다. 미 경제방송 CNBC에 따르면 지난해 전사 타운홀 미팅에서도 임직원 자녀 채용의 적절성을 묻는 질문이 나왔다. 당시 황 전 CEO는 자격과 능력에 따라 적절한 절차로 이뤄진다면 자녀 채용에 문제가 없다는 취지로 답했다.

그러나 황 전 CEO가 물러나고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡으면서 가족들의 영향력에도 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다. 이사회는 사내외를 가리지 않고 후임자 물색에 착수했다. 다만 자녀와 사위의 보직 변경이나 퇴진 여부는 확인되지 않았다.

엔비디아는 오는 17일 예정대로 3분기 실적을 발표한다.

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