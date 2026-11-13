젠슨 황 떠난 엔비디아, 시총 장중 801조원 증발…‘가족 승계’도 물거품 전망

크레스 CFO 임시 지휘봉…이사회, 사내외 후임자 물색
젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜 파문으로 물러난 엔비디아의 시가총액이 장중 한때 6000억달러(약 800조원) 넘게 증발했다. 회사 요직을 맡아온 자녀와 사위의 향후 입지에도 관심이 쏠린다.
12일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전날보다 4.3% 내린 166.19달러에 거래를 마쳤다. 시총은 하루 새 약 1820억달러(약 242조원) 감소한 4조130억달러로 집계됐다.
주가는 장중 전날 종가보다 14.3% 급락한 148.80달러까지 밀렸다. 이때 시총 감소액은 6020억달러(약 801조원)에 달했다. 이후 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄여 종가 기준 시총 4조달러선과 2위 자리를 지켰다.
황 전 CEO가 불륜을 인정하기 직전인 지난 6일과 비교하면 시총은 약 4940억달러(약 657조원) 줄었다. 지난달 기록한 사상 최고 종가 대비 주가 하락률은 30.5%에 달한다.
월가에서도 엔비디아에 대한 평가를 잇달아 낮췄다. 이날 하루에만 8곳이 투자의견을 하향했고, 이번 주 들어 목표주가를 내린 곳은 20곳에 달했다. 번스타인의 스테이시 래즈곤 애널리스트는 황 전 CEO가 10년 전 내린 결정이 지금의 엔비디아를 만들었다며 앞으로 10년을 위한 결정을 내릴 적임자가 떠오르지 않는다고 평가했다.
황 전 CEO의 퇴진으로 회사 주요 보직을 맡아온 가족들의 거취도 주목받고 있다. 딸 매디슨 황은 피지컬AI 부문 제품 마케팅 수석이사, 아들 스펜서 황은 로봇공학 제품 관리 담당 이사로 재직 중이다.
매디슨은 요리사로 일하다 런던비즈니스스쿨(LBS)에서 경영학 석사(MBA) 학위를 받았으며, 2020년 엔비디아에 인턴으로 입사한 뒤 빠르게 승진했다. 매디슨의 LBS 동문으로 지난 9월 결혼한 니코 카프레즈도 입사 2년 만인 올해 1월 글로벌 인공지능(AI) 인프라 성장 부문 부사장으로 발탁됐다.
가족들이 요직에 오르면서 사내에서는 특혜 논란이 제기돼 왔다. 미 경제방송 CNBC에 따르면 지난해 전사 타운홀 미팅에서도 임직원 자녀 채용의 적절성을 묻는 질문이 나왔다. 당시 황 전 CEO는 자격과 능력에 따라 적절한 절차로 이뤄진다면 자녀 채용에 문제가 없다는 취지로 답했다.
그러나 황 전 CEO가 물러나고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡으면서 가족들의 영향력에도 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다. 이사회는 사내외를 가리지 않고 후임자 물색에 착수했다. 다만 자녀와 사위의 보직 변경이나 퇴진 여부는 확인되지 않았다.
엔비디아는 오는 17일 예정대로 3분기 실적을 발표한다.
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