‘준우승만 9번’ 최혜진 “진짜 우승하고 싶은데”...세계 1위 코르다가 따라오네

이번 시즌 준우승만 세 번. 데뷔 이전 준우승 세 번을 포함하면 모두 9차례나 준우승을 거뒀다. 이쯤 되면 심각한 ‘준우승 징크스’라 할 만하다. 이번에는 이 지긋지긋한 징크스에서 벗어날 수 있을까.

최혜진. AP연합뉴스

최혜진(27·롯데)이 13일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만달러) 첫날 보기 없이 버디를 9개나 쓸어 담는 맹타를 휘둘렀다. 9언더파 61타를 적어낸 최혜진은 가쓰 미나미(일본)와 리더보드 최상단에 이름을 올렸다. 최혜진은 이번 시즌 데뷔 이후 최고의 샷감을 선보이고 있지만 우승 문턱에서 번번이 주저앉고 있다. 지난달 중국에서 열린 뷰익 LPGA 상하이와 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 잇따라 준우승을 거뒀다. 또 지난달 말 말레이시아에서 개최된 메이뱅크 챔피언십에선 공동 9위에 오르면서 아시안 스윙에서 절정의 샷감을 보여줬다. 최혜진은 이번 시즌 25개 대회에서 톱10 성적을 7차례 기록했고 이를 바탕으로 시즌 상금 157만9821달러(약 21억원)를 벌어 상금 랭킹 15위에 올라 있다. 하지만 정작 중요한 데뷔 첫승은 손에 잡힐 듯하다가 멀어지는 상황이 반복되고 있다.

1라운드를 마친뒤 서로 격려하는 넬리 코르다(왼쪽)과 최혜진. AP연합뉴스

이날 1번 홀(파4)에서 경기를 시작한 최혜진은 2번 홀(파4)을 시작으로 전반에 버디 4개를 떨구며 초반부터 쾌속 질주했다. 후반에도 12∼15번 홀에서 신들린 4개 홀 연속 버디를 뽑아냈고 마지막 18번 홀(파4)에서도 한 타를 더 줄여 공동 선두에 올랐다. 이날 최혜진은 페어웨이는 두 차례, 그린은 한 차례만 놓칠 정도로 정확한 샷을 뽐냈고, 퍼트는 27개를 기록했다. 최혜진은 “최근 계속 좋은 라운드를 펼쳐왔고, 오늘도 큰 실수가 없어서 잘 마무리할 수 있었다. 보기 없는 경기를 한 것이 무척 만족스럽다”면서 “최근 대회에서 계속 첫날 선전하고 있고, 이번에도 시작이 좋다. 남은 3라운드에서도 지금 샷감을 이어 나가겠다”며 첫승을 향한 강한 의지를 드러냈다.

넬리 코르다. AFP연합뉴스

최혜진이 시즌 네 번째 우승 기회를 잡았지만 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)라는 큰 산을 넘어야 한다. 아시안 스윙을 모두 건너뛴 코르다는 두 달을 쉬었지만 이날 보기 없이 버디 7개를 잡아내며 세계 1위다운 남다른 클래스를 보여줬다. 코르다는 4위에 올라 최혜진을 2타 차로 바짝 추격하고 있는 만큼 2라운드에서 선두를 노릴 것으로 보인다.

코르다는 올해 눈부신 성적을 거뒀다. 4월 더 셰브론 챔피언십과 5월 US여자오픈 등 메이저 대회 2승 포함 4승을 기록했다. 이를 바탕으로 다승·상금·최저타수에서 모두 1위를 달린다. 또 한 해 메이저 대회에서 가장 뛰어난 선수에게 주는 안니카 메이저 어워드와 올해의 선수상을 이미 확정했고 CME 글로브 포인트도 1위를 달린다. 코르다는 이처럼 맹활약을 펼치면서 명예의 전당 26포인트를 확보했다. 이번 대회에서 우승하면 27포인트를 채우며 꿈에 그리던 명예의 전당 타이틀을 얻는 만큼 총력전을 펼칠 것으로 예상된다.

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