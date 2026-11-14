하루 극장 관객 6만명대로…한국 영화 부진에 극장가 ‘겨울잠’

극장가에 관객이 사라졌다. 하루 동안 국내 극장에서 상영한 모든 영화의 관객 수를 합해도 6만명대에 그치는 날이 이틀 연속 나타났다. 신작들이 잇따라 흥행에 실패하면서 극장가의 침체가 깊어지는 모습이다.

서울의 한 영화관의 모습. 연합뉴스

14일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 9일 전체 일일 관객 수는 6만3818명, 10일은 6만3382명이었다. 하루 관객 수가 6만명대로 내려간 것은 지난해 4월 14~15일 이후 처음이다. 이후 11일 13만5187명, 12일 8만7561명으로 소폭 회복했지만, 여전히 저조한 수준이다.

불과 석 달 전과 비교하면 극장가의 위축은 더욱 두드러진다. ‘스파이더맨’과 ‘오디세이’가 쌍끌이 흥행을 이끌었던 지난 8월 8일 하루 전체 관객 수는 123만4714명이었다. 최근 관객 수는 당시의 5% 수준까지 떨어졌다.

원인은 신작들의 흥행 부진이다. 지난 12일 박스오피스 1위는 수천 피트 상공에 고립된 두 여성의 사투를 그린 고공 서바이벌 스릴러 ‘폴2: 데드포인트’(11일 개봉)였지만, 하루 관객 수는 1만2372명에 그쳤다. 2위 ‘최종면접’과 3위 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’은 이날 관객 1만명을 넘기지 못했다. 재개봉한 ‘라라랜드’가 4위, 브래드 피트 주연 ‘하트 오브 비스트’가 5위에 올랐다.

한국 영화 부진도 두드러진다. 지난달 21일 개봉한 연상호 감독의 ‘실낙원’은 누적 관객 16만명에 머물렀다. 같은 달 28일 개봉한 ‘수능, 출제의 비밀’은 10만6845명, 지난 4일 개봉한 ‘최종면접’은 21만3805명을 기록했다. 한국 영화들이 잇따라 흥행에 실패한 가운데 가을 극장가를 홀로 떠받친 것은 일본 애니메이션 영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’(누적 관객 283만여명)이다.

극장가의 침체는 12월 중순까지 이어질 가능성이 크다. 드니 빌뇌브 감독의 ‘듄3’와 마블 스튜디오 ‘어벤져스: 둠스데이’가 나란히 개봉하는 12월 16일까지는 뚜렷한 흥행 돌파구를 찾기 어려워 보이기 때문이다.

오는 18일 김윤석·구교환 주연의 ‘폭설’이 개봉을 앞두고 있지만, 흥행을 낙관하기는 어려운 상황이다. 13일 오후 1시 기준 예매율은 9.1%로 3위에 그쳤다. 예매율 1위는 15.8%를 기록한 가수 임영웅 콘서트 실황 영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2’였다.

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