기러기 아빠 끝낸 정형돈, 아내와 한집 살더니 “숨 쉬는 것도 미안”

E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

방송인 정형돈이 아내의 눈치를 보는 현실적인 결혼생활을 털어놔 웃음을 안겼다.

지난 12일 방송된 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에는 정형돈이 게스트로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 ‘불안’을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 정형돈은 서인영과 커플 싸움 상황극을 펼친 뒤 자신의 결혼생활에 관한 이야기를 꺼냈다.

그는 “살다 보니 그냥 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다. 와이프 눈에 띈 것 자체가 미안할 때도 있다”고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

출연진과 제작진이 폭소하자 정형돈은 “다들 그냥 웃는 게 아니다. 공감하시기 때문에 웃는 거다”라고 덧붙였다. 이에 미미미누가 “그럴 때 어떻게 하나”라고 묻자 정형돈은 “숨도 좀 참고 버티는 거다. 최대한 눈에 안 띄려고 한다”고 답해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

이어 “저 같은 경우 미안과 죄송 사이가 있다. ‘죄송합니다’까지는 안 갔다”며 “여보 미안해. 웃기려고 좀 팔고 있어”라고 말해 아내를 향한 재치 있는 메시지도 전했다.

정형돈의 고백이 더욱 눈길을 끄는 이유는 최근 오랜 기러기 아빠 생활을 마무리했기 때문이다.

정형돈은 2009년 방송작가 출신 한유라와 결혼했으며, 2012년 쌍둥이 딸을 품에 안았다. 이후 한유라는 두 딸의 유학 생활을 뒷바라지하기 위해 하와이에서 지냈고, 정형돈은 한국에 남아 가족과 떨어져 생활해 왔다.

그렇게 약 5년간 이어진 기러기 아빠 생활은 최근 마침표를 찍었다. 한유라와 두 딸이 한국으로 돌아오면서 정형돈 역시 가족과 다시 함께 지내게 된 것. 오랜 시간 떨어져 있던 가족이 한자리에 모인 만큼 일상에도 적지 않은 변화가 생겼을 것으로 보인다.

가족과 다시 한집에 살게 된 정형돈이 아내의 눈치를 보며 숨 쉬는 것조차 미안하다고 털어놓은 모습은 시청자들의 공감을 불러일으켰다. 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 결혼생활의 현실을 전한 그의 고백에 관심이 모인다.

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