세계일보

검색

경찰, '부정청약 의혹' 이혜훈 송치…반포 아파트 몰수보전 신청

관련이슈 디지털기획

입력 :
정세진 기자 oasis@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
李, 결혼한 장남 미혼인 부양가족 포함
당첨 1년여 만에 시세 차익 40억 얻어

아파트 청약 과정에서 부양가족 수를 부풀렸다는 의혹을 받는 이혜훈 전 의원이 공소청에 넘겨졌다. 경찰은 청약으로 취득한 아파트에 대해서도 기소 전 몰수보전을 신청했다.

 

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 13일 이 전 의원을 사기와 업무방해 등 혐의로 불구속 송치했다. 이 전 의원은 올해 초 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 지명이 철회됐다.

 

지명 철회된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스
지명 철회된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이 전 의원은 이미 결혼한 장남을 미혼인 부양가족으로 포함해 청약 가점을 높이는 방식으로 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트에 당첨됐다는 의혹을 받는다. 해당 아파트는 당첨 이후 1년여 만에 약 40억원의 시세 차익이 발생한 것으로 알려졌다.

 

사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체의 고발로 수사에 나선 경찰은 청약으로 취득한 아파트를 범죄수익으로 판단해 기소 전 몰수보전을 신청했다.

 

배우자로부터 아파트 지분 35%를 증여받으면서 증여세를 내지 않았다는 의혹에 대해서는 혐의없음 처분했다.

 

장남의 연세대 특혜 입학과 차남·삼남의 병역 특혜, 영종도 부동산 투기, 보좌진 상대 갑질·폭언 의혹은 모두 공소시효가 지나 불송치 각하 처분했다.


정세진 기자 oasis@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

[포토] 오세영 '반가운 손인사'
  • [포토] 오세영 '반가운 손인사'
  • 에이티즈 산 '부드러운 카리스마'
  • 어현경 '아름다운 미모'
  • [포토] 있지 채령 '눈부신 미모'