경찰, '부정청약 의혹' 이혜훈 송치…반포 아파트 몰수보전 신청

아파트 청약 과정에서 부양가족 수를 부풀렸다는 의혹을 받는 이혜훈 전 의원이 공소청에 넘겨졌다. 경찰은 청약으로 취득한 아파트에 대해서도 기소 전 몰수보전을 신청했다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 13일 이 전 의원을 사기와 업무방해 등 혐의로 불구속 송치했다. 이 전 의원은 올해 초 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 지명이 철회됐다.

지명 철회된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이 전 의원은 이미 결혼한 장남을 미혼인 부양가족으로 포함해 청약 가점을 높이는 방식으로 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트에 당첨됐다는 의혹을 받는다. 해당 아파트는 당첨 이후 1년여 만에 약 40억원의 시세 차익이 발생한 것으로 알려졌다.

사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체의 고발로 수사에 나선 경찰은 청약으로 취득한 아파트를 범죄수익으로 판단해 기소 전 몰수보전을 신청했다.

배우자로부터 아파트 지분 35%를 증여받으면서 증여세를 내지 않았다는 의혹에 대해서는 혐의없음 처분했다.

장남의 연세대 특혜 입학과 차남·삼남의 병역 특혜, 영종도 부동산 투기, 보좌진 상대 갑질·폭언 의혹은 모두 공소시효가 지나 불송치 각하 처분했다.

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