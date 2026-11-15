HD현대오일뱅크, 화물차 운전자 자녀에 장학금 지원

HD현대오일뱅크가 ‘HD현대1%나눔재단(이사장 권오갑)’을 통해 화물차 운전자 자녀의 학업을 지원하기 위한 장학금을 지급한다.

HD현대오일뱅크는 13일 서울시 강남구 화물복지재단에서 ‘2026년 희망바퀴 장학 증서 수여식’을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사는 화물복지재단 박해규 사무처장과 HD현대오일뱅크 황인진 상무 등 참석한 가운데 진행됐다. HD현대오일뱅크는 올해 9월 화물복지재단을 통해 대상자를 모집했다. 화물차 운전자 가정 중 지원 대상 자녀 65명을 최종 선정해 총 1억3000만원을 지급한다. 올해는 지난 해보다 총 지원금액을 늘리고 인당 지원액도 상향해 혜택을 확대했다.

HD현대오일뱅크가 12일 화물복지재단빌딩에서 열린 ‘2026년 희망바퀴 장학사업’ 행사에서 수여자들에게 장학금을 지급했다. HD현대 제공

HD현대오일뱅크는 화물차 운전자 가정 중 어려운 환경 속에서도 학업에 힘쓰고 있는 청소년들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 2012년부터 장학지원 사업을 지원해오고 있다. 이번 장학금 지원을 통해 현재까지 총 1700여명에게 장학금 15억원을 지급했다.

황인진 HD현대오일뱅크 대외정책부문 상무는 “이번 장학사업을 통해 학생들이 보다 나은 교육 환경에서 학업에 집중할 수 있기를 바란다”며, “기업과 사회가 상생할 수 있는 사회공헌 활동을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, HD현대오일뱅크는 희망바퀴 장학사업 외 청소년의 꿈을 지원하는 드림어시스트 사업의 일환으로 서산 지역 고등학생을 대상으로 한 서울대학교 멘토링 프로그램, 찾아가는 입시설명회 등 청소년을 대상으로 한 다양한 지원 활동을 이어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지