연기금투자풀 대체투자 규모 1조2090억원, 지난해보다 7578억↑…국민성장펀드 등 중심으로 확대

연기금투자풀의 대체투자 규모가 근래에 대폭 늘어난 것으로 파악됐다. 연기금투자풀은 수익률을 제고하고 안정적으로 관리하기 위해 기금 여유자금을 통합하여 운용하는 투자체계를 의미한다.

13일 기획예산처에 따르면 연기금투자풀이 국민성장펀드와 혁신성장벤처펀드 등에 대체 투자하고 있는 규모는 지난달 말 기준으로 1조2090억원이다. 이는 작년 말(4512억원)보다 7578억 정도 늘어난 수준이다.

기획예산처.

대체투자 규모는 2023년 말 215억원, 2024년 말 2736억원 수준이었는데 작년부터 빠르게 증가했다.

연기금투자풀이 예탁하고 있는 기관은 지난달 말 기준 145개이며 예탁 규모(평잔)는 이달 11일 기준 96조1000억원 수준이다. 작년 말보다 23조원 가까이 늘었다.

기획처는 국민성장펀드와 혁신성장펀드를 중심으로 대체투자 규모가 크게 증가하고 있다면서 이는 기금의 투자 대상과 운용방식이 다양해지는 측면을 보여주고 있는 것이라고 설명했다. 또 수익성을 높이는 동시에 한국 경제의 성장에도 기여하는 방향으로 변화하고 있음을 보여주는 것이라고도 했다.

조용범 기획예산처 차관은 이날 서울 중구 소재 예금보험공사에서 제4차 기금자산운용정책위원회를 주재해 국민성장펀드 등 신규 대체투자상품 8건의 적정성 검토 결과 등을 논의하고서 향후 투자에 관해 당부했다.

조 차관은 “앞으로도 기금 운용의 기본 원칙인 안정성·유동성·수익성을 충실히 지키면서, 민간투자를 촉진하는 마중물 역할도 함께 수행하기를 기대한다”고 밝혔다.

이번 회의에서 위원회는 연기금투자풀 주간운용사인 미래에셋자산운용의 예탁기관 대상 홈페이지에서 발생한 침해사고 경위 및 조치사항을 점검했다.

위원들은 주간 운용사가 민간 금융기관이지만 정부기금 등 공공자금을 운용하는 만큼 높은 수준의 책임성과 신뢰성이 요구되며 이번 사고를 계기로 정보보안 관리 체계를 점검하고 보안을 강화해야 한다는 의견을 표명했다.

또 인공지능(AI) 기술 발전 등으로 사이버 보안 위협이 갈수록 고도화되고 있는 만큼 각 주간 운용사가 이번 사고를 계기로 정보보안 관리 체계를 전반적으로 점검하고 유사한 사고가 재발하지 않도록 보안 강화에 만전을 기할 것을 당부했다.

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