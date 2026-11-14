영동고속도로 여주휴게소 16일부터 영업 중단… 2027년 설 전 재개장

영동고속도로 인천방향 여주휴게소가 16일부터 시설개량 공사에 들어가 영업을 중단한다. 내년 설 명절 전까지 공사를 마치고 한국도로공사 직계약 휴게소로 새롭게 문을 열 예정이다.

여주(인천방향)휴게소 조감도. 도로공사 제공

한국도로공사는 여주휴게소의 노후시설을 정비하고 이용객 편의를 높이기 위한 시설개량 공사를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 공사는 낡은 건물 외관과 좁고 답답한 내부 공간을 개선하고 주차장 등 주요 시설을 고객 맞춤형으로 재정비하는 데 초점을 맞췄다. 편의점은 간편 조리와 취식이 가능한 24시간 운영체계로 개편한다.

특히 여주휴게소는 공사 이후 도로공사가 입점업체와 직접 계약하는 직계약 휴게소로 전환된다. 기존 운영업체를 거치지 않고 입점업체와 직접 계약해 중간 수수료를 줄이고 서비스 품질을 높인다는 취지다.

공사 기간에도 주유소는 정상 운영된다. 도로공사는 주유소 내 화장실을 개방하고 주차장에 임시화장실을 설치해 이용객 불편을 최소화할 계획이다. 휴게소 이용객은 인근 문막휴게소나 덕평자연휴게소를 대신 이용하면 된다.

유정훈 도로공사 사장은 “이번 시설개량은 직계약 휴게소로서 한 단계 진화된 서비스를 선보이기 위한 필수적인 준비 과정”이라며 “내년 설 명절 이전에 한층 높아진 품질과 쾌적함을 갖춘 휴게소를 선보이겠다”고 말했다.

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