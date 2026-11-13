음주 상태로 지하철 멈춰 세우고 차량 훔쳐 달아난 20대 외국인 검거

음주 상태로 운행 중인 도시철도 비상정지 장치를 작동시켜 열차를 멈춰 세운 뒤, 소방서 주차장에 자차돼 있던 차량을 훔쳐 타고 달아난 20대 외국인이 경찰에 붙잡혔다.

부산 부산진경찰서는 철도안전법 위반과 절도, 도로교통법 위반(음주측정거부) 혐의로 외국인 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 11시30분쯤 부산도시철도 1호선 열차에 탑승해 동매역을 지나던 중 비상정지 레버 버튼을 돌려 열차 운행을 중단시킨 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

A씨는 같은 날 오후 11시35분쯤 동매역 인근 소방서 주차장에 문이 잠기지 않은 상태로 주차된 차량을 훔쳐 타고 부산진구 개금삼거리 인근까지 약 14㎞를 이동했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 13일 오전 2시46분쯤 음주운전 의심 신고를 받고 출동해 7분 뒤인 오전 2시53분쯤 A씨를 체포했다. 체포 과정에서 A씨가 앞서 신고된 도시철도 비상정지 장치 작동 사건과 차량 절도 사건의 피의자와 동일인이라는 사실이 확인됐다.

경찰은 A씨를 상대로 도시철도 비상정지 장치를 작동시킨 경위와 차량 절취 및 음주운전 경위 등 정확한 범행 내용을 조사하고 있다.

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