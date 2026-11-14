호남 반도체 성공 조건은 “기업투자이행·전문인력 양성”

호남권 반도체 클러스터 성공 조건으로 기업 투자 이행과 지역경제 파급효과 확보, 전문인력 양성, 기반시설 안정성 등이 제시됐다.

전남광주통합특별시의회 반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회와 AI반도체환경위원회는 12일 광주청사에서 ‘호남권 반도체 클러스터 핵심 인프라 적기 구축 전략 정책토론회’를 공동 개최학 이같은 분석을 내놓았다.

민현정 광주연구원 미래전략연구실장은 이날 “국가 주도의 사업은 속도를 내고 있지만 주민 수용성 확보와 권역별 산업기능 배분, 지역기업의 공급망 참여 등 지역이 해결해야 할 과제는 이제 시작 단계”라고 진단했다.

반도체산업지원실·반도체산업과·반도체산업지원단 등 추진조직이 중첩되고 관련 조례 5개가 병존하는 문제를 지적하며 통합 추진단 설치와 중앙정부·특별시 간 공동이행협약 체결을 제안했다.

기업 투자협약에 지역 조달·채용 등 상생 조건을 반영하고, 반도체 산업의 편익이 집중되는 광주권과 전력·용수 공급 부담을 지는 전남권의 이익을 조정할 필요성도 제기했다.

김건 전남대 연구교수는 “대기업 반도체 공장 유치에 그치지 않고 지역이 주도할 산업 분야를 육성해야 한다”며 전력반도체 평가·실증 기반과 국산 인공지능(AI) 반도체 실증·인증 체계 구축 등을 제안했다.

류상완 전남대 반도체공동연구소장은 “대규모 투자 유치 못지않게 전력·용수 공급체계와 지역 산업생태계의 선제적 구축이 중요하다”고 강조했다.

한정호 조선대 교수는 “기후변화를 고려한 극한가뭄 발생 시 2035년 영산강·섬진강 유역의 생활·공업용수가 하루 최대 57만3000t 부족할 수 있다”며 “가뭄 단계별 용수 배분 원칙과 재이용 확대, 농업·발전용수 전환을 위한 제도 정비가 필요하다”고 제안했다.

이순형 동신대 특임교수는 2030년 지역 재생전력 조달 가능량이 반도체 팹 4기 필요량의 약 80%에 그칠 것으로 추산하며 “재생에너지 100% 사용(RE100) 이행계획을 초기 설계부터 반영해 제도화해야 한다”고 강조했다.

김성일 반도체 상설특위 위원장은 “반도체 클러스터의 성공은 대규모 투자계획을 실제 생산으로 연결하는 데 달려 있다”며 “핵심 인프라 구축 상황을 면밀히 살피고 지역기업 참여와 인재 양성 등 상생을 위한 정책적 지원에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지