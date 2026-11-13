젠슨 황 후임에 협력사의 악마 ‘팀 쿡’?… 깐부 한국 초긴장

젠슨 황 엔비디아 창업자가 잇단 불륜·간첩 연루 의혹 끝에 33년 만에 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 후임으로 팀 쿡 애플 집행의장을 공개 지목했다. 이에 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM) 등을 납품하는 국내 반도체 업계에도 긴장감이 감돌고 있다. 쿡은 “재고는 근본적으로 악(惡)”이라는 지론 아래 협력사를 극한까지 몰아붙이는 공급망 관리로 이름난 인물이기 때문이다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 황 CEO 사임 직후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “훌륭한 일을 해온 젠슨 황이 물러났으므로 그의 자리를 이어받을 사람은 단 한 명뿐이다. 애플의 팀 쿡”이라고 말했다. 이어 “전설이 또 다른 전설을 대체한다(A Legend replaces a Legend)”고 말했다.

도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 지난해 8월 6일(현지 시간) 백악관 집무실에서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 함께 애플의 투자 계획과 관련해 발언하고 있다. AP연합뉴스

쿡은 지난 9월 1일 15년간 맡아온 애플 CEO 자리를 존 터너스에게 넘기고 이사회 집행의장으로 물러났다. 재임 기간 애플 시가총액을 약 3500억 달러에서 4조 달러 안팎으로 키웠다. 경영학계에서도 쿡이 스티브 잡스라는 거대한 창업자의 뒤를 이어 성공한 독보적 이력을 갖췄다는 평가가 나온다.

다만 실현 가능성은 미지수다. 트럼프 대통령의 발언이 농담인지 진지한 제안인지 불분명하다는 해석이 나오고, 쿡이 실제 엔비디아 후보군에 포함됐다는 정황도 아직 없다. 업계에서는 리사 수 AMD CEO, 엔비디아 출신 르네 하스 Arm CEO, 내부의 이언 벅 부사장 등도 함께 거론된다.

그럼에도 국내 업계가 ‘쿡 카드’에 촉각을 곤두세우는 이유는 그의 공급망 관리 방식 때문이다. 쿡은 1998년 애플 운영 총괄로 합류하자마자 100곳에 달하던 부품 협력사를 24곳으로 줄여 남은 업체들이 애플 물량을 놓고 서로 경쟁하도록 만들었다. “애플은 상한 우유를 둘 여유가 없다”며 한 달 치에 이르던 재고를 며칠 치로 줄였고, 2018년에는 재고를 약 10일마다 전부 소진하는 수준까지 끌어올렸다.

협력사 마진도 철저히 걷어냈다. 위탁생산업체가 부품을 대신 조달하며 붙이던 웃돈을 없애기 위해 조달 구조를 바꿨고, 차세대 부품은 수년 앞서 대량 선매입하거나 독점 계약으로 묶어 경쟁사보다 먼저 확보했다. 아이폰에 들어가는 1000여 개 부품을 하나하나 숫자로 따지는 그에게 붙은 별명은 ‘미스터 스프레드시트’다.

쿡이 엔비디아를 맡을 경우 우선 단가 협상력의 역전될 수 있다. 이미 엔비디아는 SK하이닉스·삼성전자·마이크론 3사의 HBM4 공급 인증을 모두 마치며 서서히 구매자 우위 시장쪽으로 상황을 바꿔 나가고 있다. 협력사끼리 경쟁을 붙여 단가를 끌어내리는 쿡식 전략이 작동하기에 좋은 토양이 이미 마련돼 있는 셈이다.

재고·물량 변동 리스크의 전가도 우려된다. 쿡의 적기생산(JIT) 방식은 완제품 업체가 재고를 최소화하는 대신, 수요 변동에 따른 부담을 부품 공급사가 떠안는 구조다. AI 가속기 수요가 꺾이거나 출시 일정이 바뀔 때 생산 계획 조정의 충격이 국내 메모리·기판 업체에 고스란히 돌아올 수 있다.

‘관계의 경영’에서 ‘숫자의 경영’으로의 전환되는 점 역시 변수다. 황 CEO는 최태원 회장, 이재용 삼성전자 회장 등 오너들과 직접 만나 친분을 과시하며 협력 관계를 다져왔다. 반면 쿡은 공급망을 철저히 계량화해 관리하는 실무형 경영자다. 총수 간 신뢰를 기반으로 쌓아온 국내 기업의 대(對)엔비디아 협력 방식이 통하지 않을 수 있다는 지적이 나오는 이유다.

물론 과도한 우려를 경계하는 목소리도 있다. 무엇보다 쿡의 선임 자체가 확정되지 않았다. 또 HBM은 공급사 3곳이 과점하는 데다 수요가 공급을 웃도는 ‘공급자 우위’ 시장이어서, 애플이 범용 부품 협력사를 대거 정리했던 방식이 그대로 통하기는 어렵다. 업계 일각에서는 기존 계약과 HBM 수요를 감안하면 이번 사태가 국내 기업에 미칠 영향은 당장 크지 않다는 분석도 내놓는다.

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