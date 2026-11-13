[속보] 李대통령 “대주주 지분율 과도한 기업, 시장서 퇴출해야”

이재명 대통령과 정부와 자본시장 업계 관계자들이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 13일 “대주주 지분율이 절반을 넘어 아예 경영권 경쟁이 불가능하게 돼 있다든지, 실질적으로 너무 과하게 개인 회사 비슷하게 운영되는 것은 시장에서 퇴출하는 방안을 강구해야 하지 않겠느냐”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책간담회에서 “(기업주가 주식을) 50% 넘게 가지고 있고, 시장 유통 주식은 10%도 안 되고, 그건 퇴출해야 하는 것 아닐까요”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “주식 시장이라는 게 다수가 거래에 참여해 정당한 가격을 받게 하는 것이 목표고, 그 때문에 기업주에게 이런저런 혜택을 주는데 상장에 따른 이익은 다 누리면서 사실상 독점 경영하고 있다. 이건 못하게 해야 하는 게 아닌가 싶다”고 지적했다.

이어 “일반 주주나 국민이 볼 때 저게 주식시장의 본질에 부합하는가. (대주주가) 필요할 때 활용만 하고 자기들은 부담도 전혀 안 하고, 의미가 없다"며 "상장 유지 조건에 (지분율을) 심사해서 배제하는 것도 검토해 봤으면 좋겠다”고 주문했다.

이에 이억원 금융위원장은 “상장 유지 조건 중 분산 요건이 있는데 부족하거나 활성화가 덜 되는 부분이 있는지 같이 보겠다”고 말했다.

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