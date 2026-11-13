외교1차관 “미중러 정상회담 동향 주시… 한반도 논의 가능성”

박윤주 외교부 1차관은 다음 주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미·중·러 3국 정상 간 회동이 성사될 가능성과 관련해 “관련 동향을 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다. 한반도 문제가 논의 테이블에 오를 가능성도 염두에 두고 상황을 살피고 있다는 설명이다.
박 차관은 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 미·중·러 정상 간 회동에 따른 국제 정세 변화 가능성을 묻는 더불어민주당 박성준 의원의 질의에 “미·중·러의 진행 상황에 대해 면밀하게 주시하고 있다”고 답했다. 이어 “특히 한반도 문제도 논의될 가능성을 배제할 수 없기 때문”이라고 덧붙였다.
러시아·우크라이나 전쟁 이후 북한의 전략적 가치가 높아졌다는 지적에는 북한이 “상당히 전략적으로 유리한 입지에 있다”고 평가했다.
한·미 안보협력 실무협의와 관련해서는 아직 고위급 차원의 본격적인 논의가 이뤄지지 않고 있다고 밝혔다. 박 차관은 국민의힘 김건 의원의 관련 질의에 “각급에서 소통은 하고 있지만 고위급에서 큰 소통은 아직 크게 진행되지 않고 있다”며 “현실적으로 양쪽에서 내부 검토를 하고 있고, 실무 소통은 해 나가고 있다”고 설명했다.
국무조정실의 주미대사관 감찰에 대해서는 한·미관계와 무관한 일상적인 감찰이라는 입장을 내놨다. 박 차관은 “한·미관계와 관련된 것은 아니고, 일상적인 감찰로 안다”고 말했다. 이번 감찰이 강경화 주미대사의 국정감사 발언에 대한 보복이나 징계 차원이라는 무소속 한동훈 의원의 지적에도 “동의하지 않는다”고 답했다. 앞서 강 대사는 지난달 국정감사에서 백악관과의 소통에 한계가 있다고 인정하며, 자신이 원하는 수준의 고위급 협의가 충분히 이뤄지지 않고 있어 답답하다는 취지로 발언한 바 있다.
박 차관은 이재명 대통령 내외 등이 탑승한 공군 1호기 탑승객 개인정보 유출 사건에 대해서는 엄중하게 보고 있다고 밝혔다. 그는 “보완대책을 나름대로 마련했다”며 “수사를 포함한 전반적인 조사가 끝난 뒤 투명하게 보고드리고, 공개하도록 하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지