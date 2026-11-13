李대통령 지지율 39%… 전주보다 2%P↓

이재명 대통령의 국정 지지율이 30%대 후반을 기록하며 횡보세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

한국갤럽이 10∼12일 전국 만 18세 이상 1002명에게 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 39%를 기록했다. 지난 6일 발표된 11월 1주차 조사 대비 2%포인트 하락한 수치다.

이재명 대통령이 고개를 숙인 채 생각에 잠긴 모습. 연합뉴스

최근 이 대통령의 지지율은 40% 안팎을 오가고 있다. 한국갤럽 조사에서 대통령 지지율은 지난 10월 3주차 39%를 기록한 뒤 10월 4주차 40%, 10월 5주차 39%, 11월 1주차 41%로 한 달 가까이 비슷한 수준을 유지했다.

갤럽은 “이 대통령이 ‘잘하고 있다’라는 평가는 더불어민주당 지지층(74%)·성향 진보층(65%)에서, ‘잘못한다’는 국민의힘 지지층(89%)·보수층(78%)에 많다”며 “무당층(24%:54%)의 경우 부정론이 우세하다. 성별로 보면 여성(41%:46%)은 긍·부정 격차가 크지 않고, 남성(38%:55%) 중에서는 부정 평가자가 더 많다”고 밝혔다.↓

‘잘못하고 있다’는 응답은 지난주와 같은 50%다. ‘의견 유보’는 10%로 조사됐다.

긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(19%)이 가장 많았고, ‘외교’(17%), ‘소통’(9%), ‘서민 정책·복지’(6%), ‘열심히 한다·노력한다’(5%) 순이었다.

부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’(17%), ‘경제·민생’(15%), ‘도덕성 문제·본인재판 회피’(12%), ‘국방·안보·대북’(7%), ‘전반적으로 잘못한다’(5%) 순이었다.

정당 지지도는 더불어민주당이 39%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했다.

민주당은 전주 조사 대비 3%포인트 상승, 국민의힘은 2%포인트 하락했다. 두 당의 지지율 격차(13%포인트)는 2주 연속 오차범위 밖으로 벌어졌다. 조국혁신당은 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%였고, 무당층은 27%였다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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