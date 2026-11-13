13일 한·중 외교장관회담 개최…조현 “북, APEC 등장 가능성 낮다”

조현 외교부 장관이 13일 중국을 방문해 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 회담에 나서는 가운데 북한의 APEC 정상회의 등장 가능성은 크지 않다고 전망했다.

이날 조 장관은 김포국제공항 출국길에 취재진과 만나 중국이 북한과 미국 간 회담을 중재할 가능성과 중국의 중재 의지에 대해 “있지만, 얼마나 있느냐, 적극적으로 이번 APEC에 초청해서 할 것이냐 그런 것은 별로 크지는 않은 것 같은데 아직은 잘 모르겠다”고 말했다.

조현 외교부 장관이 13일 서울 김포국제공항을 통해 베이징으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 조 장관은 이날 왕이 중국 외교부장과 한중 외교장관회담 및 만찬을 가질 예정이다. 뉴스1

중국 선전 APEC 계기로 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 전격 회동을 할 수 있다는 관측은 일찌감치 제기돼 왔다. 하지만 APEC 개최국인 중국이 북미 간 이벤트에 초점이 맞춰지는 상황을 원하지 않을 것이라는 분석도 나오면서 북미 정상회담 가능성은 낮다는 게 최근 외교계 전반의 평가였다. 앞서 외교부는 APEC 계기 북·미대화 가능성에 대해서 “특별히 추진된다는 가능성은 일단 낮게 보고 있다”며 관련 동향을 주시하고 있다는 입장을 밝힌 바 있다.

조 장관은 이번 방중에서 왕 부장과 만나 “한·중 관계 전반, 특히 APEC 회담을 앞두고 한·중 간에 조율해야 할 일, 북한과의 문제, 북·미회담 가능성도 있기 때문에 이런 것에 관해 포괄적으로 논의할 예정”이라고 설명했다. 조 장관은 방중 첫날인 이날, 왕이 부장을 만나 한·중 외교장관회담과 만찬에 나선다. 이번 회담은 지난 8월 왕 부장의 방한 이후 3개월 만에 개최된다.

이재명 대통령은 오는 18∼19일 APEC 정상회의에 참석해 시진핑 중국 국가주석과 만난다. 드럼프 대통령 또한 APEC 정상회의에 참석하는 만큼 한국 정부는 양자 회담이나 약식 회동 등을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 한·미, 한·중 정상 간 대화가 진행된다면 북·미 대화 재개 의제가 테이블에 오를 것으로 예상된다.

위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 열린 순방 브리핑에서 “(이번 순방에서) 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대한 아세안과 에이펙 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고, 한반도의 평화와 안정을 위한 긍정적 메시지를 발신하고자 한다”고 밝혔다. 특히 “남북, 북·미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화를 정착시키기 위한 우리 정부의 노력에 대해 역내 국가들의 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정”이라고 말했다.

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