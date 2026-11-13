현대캐피탈 “리시브 효율 6.25%? 괜찮아, 우린 ‘오픈 괴물’ 레오, 허수봉에 장추안도 있거든” [남정훈의 오버 더 네트]

[남정훈 기자] 6.25%!

남자 프로배구 현대캐피탈이 지난 12일 부산 강서체육관에서 열린 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 OK저축은행과의 원정 경기에서 기록한 리시브 효율이다.

레오

이 정도 리시브 효율이면 세트 스코어 0-3 셧아웃 완패를 당해도 할 말이 없을 정도지만, 이날 경기 결과는? 현대캐피탈의 세트 스코어 3-1(25-23 18-25 25-23 25-16) 승리를 거뒀다. 지난 시즌 챔프전 파트너였던 대한항공과의 개막전에서 0-3 완패를 당하며 고개를 숙였던 현대캐피탈은 이후 3연승을 달리며 승점 9를 쌓으며 한 경기 덜 치른 우리카드(승점 8, 3승)를 제치고 ‘한시적’ 단독 선두에 올랐다.

이날 현대캐피탈 리시브진은 OK저축은행의 강서브에 추풍낙엽처럼 흔들렸다. 리시브 80개를 받아 세터 머리 위로 정확히 올린 건 14개에 불과했고, 서브 에이스 9개를 허용했다. 그럼에도 이긴 비결? 팀 공격 성공률이 무려 58.06%에 달했기 때문이다.

레오(왼쪽), 허수봉

현대캐피탈의 시스템을 보면 리시브 효율을 높일 생각 자체가 별로 없는 라인업이다. 아웃사이드 두 자리에 레오(쿠바)와 허수봉을 기용하기 때문이다. 레오와 허수봉이 아예 리시브 구멍 수준은 아니지만, 리시브가 좋다고는 볼 수 없고 공격에 특장점이 있는 선수들이다. 현대캐피탈의 리시브 제1의 목적은 ‘정확’으로 판정받는 퍼펙트 리시브가 아닌 서브에이스를 최대한 먹지 않고 어택 라인 근처에라도 올리자! 이것이다. 어택 라인 근처에 올리면 퍼펙트 리시브로 판정은 받지 못하더라도 세터 황승빈이 빠르게 공 밑으로 찾아 들어가 퀵오픈을 연결할 수 있다. 이날 현대캐피탈은 전체 공격 93개 중 38.71%에 해당하는 36개를 퀵오픈으로 연결했고, 22개를 성공시켰다. 성공률은 무려 61.11%.

황승빈

허수봉

퀵오픈으로도 연결시키지 못하는 리시브가 올라오거나 상대 공격을 가까스로 받아올렸을 땐? 그래도 괜찮다. 현대캐피탈에는 ‘오픈 괴물’급 공격수가 무려 3명이나 있다. 레오와 허수봉, 그리고 올 시즌 아시아쿼터로 합류한 장추안(중국)까지. 이들 세 명이 있으니 붕 띄워 놓으면 된다. 이날 OK저축은행전에선 허수봉의 공격 존재감이 거의 없었지만, 그래도 괜찮았다. 레오와 장추안이 60%, 67.65%의 성공률로 OK저축은행 코트를 폭격했기 때문이다. 특히 오픈 공격 성공률이 돋보였다. 투 블록은 기본, 쓰리 블록이 붙는 오픈 공격은 성공률 50%를 넘기가 좀처럼 힘들다. 블로킹에 셧아웃될 확률도 높고, 바운드 되어 상대 수비에 걸리기도 일쑤다. 다만 이날 레오와 장추안의 오픈 공격 성공률은 각각 61.53%(8/13), 60%(6/10)를 기록했다. OK저축은행의 블로킹 시스템이 잘못됐을 수도 있지만, 이들이 워낙 걸출한 타점과 미팅으로 때리기 힘든 오픈 토스를 잘 달래서 때렸다.

장추안

물론 현대캐피탈이 6.25%의 리시브 효율을 기록해놓고 상대에게는 30~40%의 리시브 효율을 허용했더라면 패했을지도 모른다. 현대캐피탈은 자신들도 강서브로 OK저축은행의 리시브 효율을 15%까지 눌렀다. 특히 4세트에는 OK저축은행의 리시브 효율을 4.76%까지 누르며 페이즈의 속공 옵션을 거의 지워내며 상대에게 오픈 공격을 강요했다. 그리고 무려 4세트에만 10개의 블로킹을 솎아내며 승부를 4세트에 끝낼 수 있었다.

이제 적어도 남자 프로배구에서는 ‘리시브가 잘 되지 않아 졌다’라는 말은 핑계에 불과할 수밖에 없다. 공격 수준의 강서브가 들어오는 남자 프로배구에선 30% 이상의 리시브 효율을 담보할 수가 없다. 결국 승부는 최대한 서브 에이스를 먹지 않고 공을 어택 라인 근처에라도 올려놓고, 그 공을 얼마나 퀵오픈이나 속공 등의 세트 플레이로 엮어내느냐다. 대한항공의 현역 최고의 세터 한선수는 어택라인 근처로 올라온 리시브도 B속공으로 연결해내는 모습을 왕왕 보여주고 있다. 그리고 어택라인 근처에 올라오지 못하는 리시브로 올라온 오픈 공격의 성공률을 얼마나 담보하느냐, 이게 남자부 경기의 승패를 가르는 핵심 요소가 될 전망이다.

필립 블랑 감독

물론 이건 남자부에만 해당하는 얘기다. 상대적으로 발이 느리고 힘이 떨어지는 여자부 세터들은 어택 라인 근처에 올라온, 정확하지 않은 리시브를 퀵오픈이나 속공, 파이프 등 세트 플레이로 연결할 능력치가 떨어진다. 그래서 여전히 여자부에서는 리시브 효율은 승패를 가르는 꽤 중요한 요소다.

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