젠슨 황, 물러난 날 ‘세 번째 불륜’ 의혹…“또 다른 사내 직원과도 내연 관계”

잇단 불륜 파문으로 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 또 다른 사내 직원과도 내연 관계를 맺었다는 의혹이 제기됐다. 중국 스파이 의혹을 받는 기업인과 엔비디아 고위 임원에 이어 세 번째 상대가 거론되면서 퇴진 이후에도 파문이 이어지고 있다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자. EPA연합뉴스

12일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통 2명을 인용해 황 전 CEO가 기존에 알려진 인물 외에 엔비디아 직원 한 명과도 내밀한 관계를 맺었다고 보도했다. 앞서 불륜 상대로 지목된 앨리스 황 전 메가스피드 임원, 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 부문 부사장과는 다른 인물이다.

로이터는 해당 직원의 이름을 공개하지 않았으며, 입장을 듣기 위해 연락했으나 닿지 않았다고 전했다. 엔비디아는 답변을 거부했고 황 전 CEO와 이사회 측도 논평 요청에 응하지 않았다. 이번에 제기된 의혹에 대해 황 전 CEO가 인정했는지는 확인되지 않았다.

추가 보도는 황 전 CEO의 사임 발표 이후 나왔다. 엔비디아는 이날 황 전 CEO가 물러나고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 밝혔다. 황 전 CEO는 이사회에서도 퇴진한다. 1993년 공동 창업한 회사를 33년간 이끌어온 경영자가 자리에서 물러난 것이다. 회사는 내부와 외부에서 정식 후임자를 물색할 방침이다.

황 전 CEO를 둘러싼 논란은 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 앨리스 황과의 관계가 보도되면서 확산했다. 이어 뉴욕타임스(NYT)는 지난 11일 황 전 CEO가 자신에게 직접 보고하는 고위 임원과도 혼외 관계를 맺었다고 보도했다.

황 전 CEO는 지난 8일 직원들에게 보낸 서한에서 배우자에게 충실하지 못했다는 사실을 인정하고 가족과 동료들에게 사과했다. 자신의 행동으로 아내와 자녀들에게 상처를 줬으며 변명의 여지가 없다고 밝혔다. 다만 상대방의 이름이나 관계의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

엔비디아 이사회는 당시 황 전 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 등을 확인하기 위한 조사에 착수했다. 이사회는 당시 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 없다면서도 관련 정보를 모두 검토하겠다고 밝혔다.

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