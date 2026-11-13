아가트(agete), 신세계 사우스시티에 국내 1호점 오픈

사진 제공=아가트(agete)

일본 주얼리 브랜드 '아가트(agete)'가 지난 10일 신세계백화점 사우스시티에 국내 1호 매장을 열고 한국 시장에 진출했다.

1990년 6월 도쿄 아오야마에서 시작된 아가트는 자연과 다양한 문화에서 영감을 받은 디자인과 세공 기법을 기반으로 제품을 선보여 온 주얼리 브랜드다.

사진 제공=아가트(agete)

매장에서는 아가트의 주요 주얼리 컬렉션을 선보였다. 아가트는 금속 사이에 여백을 만들어 건축 및 식물의 모티프를 섬세하게 표현하는 '투각 기법(Open Work)'과, 래브라도라이트 등 천연 원석 본연의 아름다움을 살려 은은한 색감을 연출하는 '컬러스톤(Color Stone)' 라인을 비롯해 여러 제품을 조합하는 주얼리 레이어드 스타일을 제시했다.

이번 신세계백화점 사우스시티 매장은 아가트의 주요 컬렉션을 국내 소비자에게 정식으로 선보이는 첫 매장이다. 아가트는 이번 매장 오픈을 계기로 국내 고객과의 접점을 확대할 계획이다.

아가트 관계자는 "아시아 럭셔리 트렌드의 중심지이자 감각적인 패션 스타일을 지향하는 한국 시장에 아가트의 우아한 가치를 선보이게 되어 뜻깊다"라며 "전날 성공적으로 오픈한 국내 첫 매장을 시작으로, 앞으로 한국 고객들에게 차별화된 프리미엄 주얼리 라이프스타일을 지속적으로 제안할 것"이라고 전했다.

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