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장동혁 “내란특수본 최종 목표는 ‘이재명 탈옥’”

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박미영 기자 mypark@segye.com

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국민의힘 장동혁 대표는 13일 중대범죄수사청과 경찰이 설치를 준비 중인 12·3 비상계엄 관련한 잔여 사건을 수사하는 ‘내란특별수사본부(내란특수본)’에 대해 “결국 최종 목표는 ‘이재명 탈옥’이다. ‘이재명 탈옥’이 진짜 내란이다”라고 반발했다. 

 

장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “중수청과 경찰청이 공동으로 ‘내란특별수사본부’를 만든다고 한다. 이재명 대통령이 시킨 것”이라며 이같이 밝혔다. 

 

장동혁 국민의힘 대표가 지난 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 지난 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 “인력과 예산을 퍼부어서 ‘3대 특검’에 ‘2차 특검’까지 했다. 헛발질 수사로 ‘특검을 특검해야 한다’는 말까지 나왔다”며 “‘2차 특검’은 연일 법정에서 망신쇼를 펼치고 있다. 그런데 ‘내란특수본’까지 만들어서 뭘 더 하겠다는 것인가”라고 반문했다. 

 

그는 “이 대통령이 약속한 ‘경찰 개혁’은 시작도 못했다. 중수청 인력은 여전히 3분의 1이 비어있다”며 “그런 판에 ‘이재명 탈옥 특검’에 검사와 수사관을 빼가고 내란특수본에 또 인력을 넣는다. 도대체 국민을 위한 수사는 누가 한단 말인가”라고 꼬집었다. 

 

그러면서 목적은 뻔하다. 야당 탄압, 국민 선동, 지지 세력 결집”이라며 “조희대 대법원장까지 수사하려 들 것”이라고 내다봤다.

 

이어 “이재명 재판을 즉각 재개해야 한다. 이재명 재판 재개가 진짜 내란 척결”이라며 “이재명 재판 재개가 국민 안전을 지키는 길”이라고 강조했다.


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