‘카리스마 상징’에서 ‘중년의 위기’로…젠슨 황 가죽 재킷에 달라진 평가

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 사생활 논란 확산 이후 그의 트레이드마크였던 검은색 가죽 재킷도 비판의 대상이 되고 있다. 한때 카리스마와 자신감의 상징으로 여겨졌던 옷차림이 사생활 논란과 CEO 사임 이후에 정반대의 평가를 받고 있는 것이다.

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO). 뉴시스

12일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)는 문화·스타일 담당 칼럼니스트 셰인 오닐의 기고문을 통해 황 전 CEO의 가죽 재킷 패션을 비판적으로 조명했다. 오닐은 이를 ‘철없는 불량 청소년 흉내’라고 표현했다.

오닐은 ‘젠슨 황의 가죽 재킷은 철없는 불량 청소년 흉내’라는 제목의 칼럼에서 “더는 예전처럼 볼 수 없게 됐다”며 “이제는 전형적인 중년의 위기를 보여주는 옷차림처럼 보인다”고 평가했다.

그는 기술기업 CEO들이 특정 스타일의 옷을 고정적으로 입는 것은 낯선 일이 아니라고 설명했다. 애플 창업자 스티브 잡스가 검은색 터틀넥을 사실상 유니폼처럼 착용했던 것처럼 황 전 CEO 역시 가죽 재킷을 트레이드마크로 삼아 옷을 고르는 번거로움을 줄였다는 것이다. 일론 머스크 테슬라 CEO와 브라이언 체스키 에어비앤비 공동창업자, 마크 저커버그 메타 CEO 등도 가죽 재킷을 즐겨 입는 인물로 거론됐다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

황 전 CEO는 지난 6월 한국 방문 당시 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 당시에도 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷을 입고 등장했다. 당시 그는 2013년부터 가죽 재킷을 즐겨 입게 된 이유에 대해 “아내가 입으라고 해서 입는다. 내가 입는 옷은 모두 아내가 사준다’고 말했다. 이어 “17세 때 아내를 만난 뒤 쇼핑을 하지 않았다”고도 말했다. 방송 녹화에는 아내 로리 황도 함께했다.

황 전 CEO는 대학 시절 만난 첫사랑과 결혼해 어려운 시기를 함께 극복하고 세계적인 반도체 기업을 일군 인물로 알려져 있다. 아내와의 오랜 결혼 생활, 가족을 중시하는 모습은 황 전 CEO의 대중적 이미지를 형성하는 요소로 꼽혔다. 가죽 재킷 역시 친근하면서도 자신감 넘치는 그의 이미지와 맞물려 대표적인 트레이드마크로 자리 잡았다.

tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

그러나 사생활 논란이 불거지면서 과거 호감의 배경이 됐던 개인적인 서사와 옷차림까지 재평가받고 있다.

미국 경제·기술 매체 패스트컴퍼니도 같은 날 황 전 CEO의 개인 브랜드가 역효과를 냈다고 분석했다. 롭 워커 칼럼니스트는 ‘젠슨 황의 개인 브랜드가 부메랑이 됐다’는 제목의 글에서 가죽 재킷과 길거리 음식 먹방, 인공지능(AI) 산업의 미래에 대한 자신감 넘치는 발언 등이 그동안 그의 대중적 이미지를 구축하는 데 기여했다고 짚었다.

그러나 워커는 사생활 논란 이후 이러한 요소들이 오히려 약점으로 작용하고 있다며 가죽 재킷도 ‘중년의 위기’를 상징하는 옷처럼 보이게 됐다고 평가했다.

황 전 CEO는 10년 넘게 검은색 가죽 재킷과 티셔츠 차림을 고수하며 이를 자신의 트레이드마크로 만들었다. 현재 최소 30벌의 가죽 재킷을 소유한 것으로 알려졌다. 2024년 엔비디아 기조연설에서는 약 9000달러(당시 약 1200만원) 상당의 톰 포드의 도마뱀 가죽 무늬 재킷을 착용하기도 했다.

올해 7월에는 그가 입고 사인한 톰 포드 재킷이 소더비 자선 경매에서 96만달러(약 12억8000만원)에 낙찰됐다. 경매 당시 해당 재킷은 AI 산업의 발전을 이끈 리더십과 비전을 상징하는 물건으로 소개됐다.

황 전 CEO는 지난 8일 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 고위 임원 앨리스 황과 불륜 스캔들로 논란의 중심에 섰다. 황 전 CEO는 성명을 통해 아내에게 불충실했으며 가족에게 상처를 줬다고 인정하고 사과했다. 이후 12일 CEO직에서 사임했다.

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