암퀘스트, KOTRA 홍콩 주류 행사 참가…감귤증류주 ‘탐모라’ 소개

사진=암퀘스트 제공

제주 와이너리와 증류소를 운영하는 암퀘스트가 홍콩에서 열린 한국 주류 소개 행사에 참가해 ‘탐모라 시그니처’를 해외 바이어와 주류업계 관계자들에게 소개했다. 암퀘스트는 KOTRA 홍콩무역관의 행사 참가기업으로 선정돼 현지에서 제품을 선보였다고 밝혔다.

지난 11월 6일 홍콩컨벤션전시센터에서 개최된 ‘Geonbae from Korea’는 홍콩 국제 와인·스피릿 박람회와 연계한 시음 및 교류 프로그램이다. 암퀘스트는 제주 감귤을 원료로 사용하는 감귤증류주의 개발 배경과 제품 특성 등을 설명했다.

탐모라는 암퀘스트가 10년간 주류 연구를 이어온 끝에 2026년 선보인 제주 전통주 컬렉션이다. 제주의 옛 지명에서 이름을 가져왔으며, 제주를 대표하는 전통주를 만들겠다는 포부를 반영했다. 회사 측은 한국술을 뜻하는 케이술을 소개하는 자리에서 제주라는 산지와 감귤이라는 원재료가 분명한 제품으로 탐모라를 선보였다고 설명했다.

탐모라 컬렉션은 시그니처·진·프리미엄 세 가지 제품으로 구성된다. 회사 측은 시그니처를 감귤 껍질을 막 벗겼을 때 느껴지는 시트러스 향과 부드러운 질감을 지닌 제품으로 소개하고 있다. 진은 주니퍼와 보태니컬의 향을 중심으로, 프리미엄은 시트러스와 오크의 균형을 중심으로 구성했다고 설명했다.

제품 시음 과정에서는 시그니처와 진의 차이에 대한 질문도 나왔다. 암퀘스트는 일부 바이어가 시그니처의 향을 접한 뒤 진인지 물었으며, 이에 탐모라 시그니처와 탐모라 진의 원료와 제품 특성 차이를 설명했다고 전했다.

탐모라는 공식 시음 행사에 이어 홍콩 현지 칵테일에도 사용됐다. 홍콩 연술 애프터파티에서는 탐모라를 활용한 ‘제주 아이스티’가 소개됐다. 암퀘스트는 KOTRA 홍콩 관계자를 통해 대니 박 연술 총괄 매니저가 직접 탐모라를 선택했다는 설명을 전달받았다고 밝혔다. 대니 박이 칵테일을 시연했으며, 현장 메뉴에는 탐모라, 자스민 티, 피노 셰리, 애플 민트 코디얼, 코리안 오렌지 와인이 기재됐다.

대니 박은 서울 제스트의 전 총괄 매니저로, 현재 홍콩 연술에서 바 총괄 매니저를 맡고 있다. 제스트는 ‘2025 아시아 베스트 바 50’에서 2위를 기록했다. 탐모라는 이번 홍콩 행사에서 시음 제품과 칵테일 재료로 소개됐다.

암퀘스트는 제주 남원읍에서 와이너리와 증류소를 직접 운영하고 있다. 2027년 초를 목표로 제주를 담은 와인 컬렉션도 준비 중이며, 와이너리·증류소 방문은 사전 문의를 통해 안내하고 있다.

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