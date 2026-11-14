선우용여, 화장품에만 1000만원 넘게 썼다…"투자해야 예뻐져"

배우 선우용여가 화장품에 상당한 금액을 투자해 온 사실을 공개했다. 기초화장품에만 약 450만원을 사용하고, 한 개에 276만원이 넘는 고가의 크림까지 보유해 눈길을 끌었다.

12일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘1000만원이 넘는 82세 선우용여 60년 모은 화장품 대공개’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 선우용여는 약 60년 동안 모아온 화장품과 자신만의 피부 관리법을 소개했다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

선우용여가 공개한 화장품은 스킨케어 제품부터 색조화장품, 메이크업 도구까지 다양했다. 전체 화장품의 가격을 합하면 1000만원이 넘는 수준이었다.

특히 기초화장품의 가격이 눈길을 끌었다. 선우용여가 사용하는 세럼은 34만5000원, 로션은 18만원, 크림은 34만원 상당이었다. 이 밖에도 13만원, 38만원, 39만원대 제품들이 있었다. 가장 비싼 제품은 가격이 276만5000원에 달하는 크림이었다.

그는 해당 크림을 기초화장 마지막 단계에 사용한다며 “이걸 마지막에 바른다. 마지막에 좋게 만들어준다”고 설명했다. 기초화장 단계에서 사용하는 제품만 8가지에 달했으며, 스킨케어 제품의 가격을 모두 합하면 약 450만원이었다. 선우용여는 “투자를 해야 얼굴이 예뻐진다”며 화장품에 아낌없이 투자하는 이유도 밝혔다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

그가 화장품을 직접 구매하고 관리하는 데는 오랜 메이크업 습관도 영향을 미쳤다. 선우용여는 “내가 스스로 한다. 젊었을 때부터 미용실을 가본 적이 없다. 그래서 내가 이런 걸 다 사는 것”이라고 말했다.

이번 영상에서는 화장품을 오랫동안 보관해 온 데 따른 에피소드도 공개됐다. 일부 제품의 사용기한이 이미 지난 사실을 제작진이 발견하자 선우용여는 놀라움을 나타냈다. 그는 사용기한이 지난 제품은 정리하기로 하면서도 오래된 화장품에 얽힌 추억을 되새겼다.

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